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ПЦУ будет просить перенести День защитников и защитниц на 1 октября

"Украинская правда"Четверг, 25 мая 2023, 15:16
ПЦУ будет просить перенести День защитников и защитниц на 1 октября
Фото: Слово и дело

Православная церковь Украины будет просить государственную власть перенести государственный праздник День защитников и защитниц Украины, который сейчас отмечается 14 октября, на 1 октября.

Источник: митрополит Переяславский и Вишневский Александр (Драбинко) в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Моя была инициатива обратиться в органы государственной власти соответствующие, в чьей компетенции это находится, об урегулировании этого вопроса, согласно церковному календарю по новому стилю, как мы его называем, соответственно тех праздников, которые к нему привязаны. А это Покрова и День Государственности.

Фактически это только два праздника, которые мы отмечаем совместно с государством, которые совпадают с церковными праздниками, государственные даты. А Рождество 25 декабря - оно и так уже было объявлено государством выходным днем".

Предыстория:

  • Православная Церковь Украины с 1 сентября 2023 года перейдет на новоюлианский календарь для неподвижных праздников.
  • 14 октября 2014 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал указ об установлении праздника – День защитника Украины, который отмечать ежегодно 14 октября (по церковному календарю - праздник Покрова Пресвятой Богородицы).
  • 3 августа 2021 года президент Зеленский подписал закон, согласно которому, "День защитника Украины" меняется на "День защитников и защитниц Украины".

Темы: церковьпразднования
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