ПЦУ будет просить перенести День защитников и защитниц на 1 октября

Православная церковь Украины будет просить государственную власть перенести государственный праздник День защитников и защитниц Украины, который сейчас отмечается 14 октября, на 1 октября.

Источник: митрополит Переяславский и Вишневский Александр (Драбинко) в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Моя была инициатива обратиться в органы государственной власти соответствующие, в чьей компетенции это находится, об урегулировании этого вопроса, согласно церковному календарю по новому стилю, как мы его называем, соответственно тех праздников, которые к нему привязаны. А это Покрова и День Государственности.

Фактически это только два праздника, которые мы отмечаем совместно с государством, которые совпадают с церковными праздниками, государственные даты. А Рождество 25 декабря - оно и так уже было объявлено государством выходным днем".

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