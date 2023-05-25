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15-річна українка стала чемпіонкою Європи U23 з фехтування

Валентина РоманенкоЧетвер, 25 травня 2023, 16:28
15-річна українка стала чемпіонкою Європи U23 з фехтування
Емілі Конрад. фото European Fencing Confederation

15-річна українська шпажистка Емілі Конрад виграла "золото" чемпіонату Європи з фехтування U23.

Джерело: "Суспільне. Спорт"

Деталі: Зазначається, що перший день турніру напередодні в Будапешті збірна України завершила з одним "золотом". Континентальну першість серед рапіристок виграла Ольга Сопіт.

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Натомість на другий день жіночі змагання продовжилися у шпазі, де участь взяли чотири українки: окрім Конрад, у "пулах" стартували Анна Максименко, Людмила Гайдай і Олександра Лазаренко.

До плей-оф від України дісталися Конрад і Максименко, що здобули по три перемоги в межах своїх "пулів", отримавши 32-й та 45-й номери посіву відповідно.

В той час, як Анна Максименко закінчила виступи в 1/32 фіналу (поразка від угорки Едіни Кардош — 7:15), Конрад вже у другому колі зустрічалася з лідеркою посіву, іншою господаркою змагань Язмін Тот та переконливо перемогла — 15:7.

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До чотирьох зустрічей у заключній частині турнірної сітки Конрад підходила вже з першим номером посіву. Й на шляху до фіналу здолала польку Барбару Брих (14:13), француженку Осіан Франсійон (15:11) і чинну віцечемпіонку світу серед юніорів Аліцію Клашік (11:10).

У фіналі суперницею Конрад стала 22-річна італійка Сара Марія Ковальчик, 155-й номер світового дорослого заліку FIE. Підсумковий рахунок зустрічі — 15:12 на користь українки.

Теми: спорт
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