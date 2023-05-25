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15-летняя украинка стала чемпионкой Европы U23 по фехтованию

Валентина РоманенкоЧетверг, 25 мая 2023, 16:28
15-летняя украинка стала чемпионкой Европы U23 по фехтованию
Эмили Конрад. фото European Fencing Confederation

15-летняя украинская шпажистка Эмили Конрад выиграла "золото" чемпионата Европы по фехтованию U23.

Источник: "Суспільне. Спорт"

Детали: Отмечается, что первый день турнира накануне в Будапеште сборная Украины завершила с одним "золотом". Континентальное первенство среди рапиристок выиграла Ольга Сопит.

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На второй день женские соревнования продолжились в шпаге, где участие приняли четыре украинки: кроме Конрад, в "пулах" стартовали Анна Максименко, Людмила Гайдай и Александра Лазаренко.

В плей-офф от Украины добрались Конрад и Максименко, одержавшие по три победы в рамках своих "пулов", получив 32-й и 45-й номера посева соответственно.

В то время, как Анна Максименко закончила выступления в 1/32 финала (поражение от венгерки Эдины Кардош - 7:15), Конрад уже во втором круге встречалась с лидером посева, другой хозяйкой соревнований Язмин Тот и убедительно победила - 15:7.

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К четырем встречам в заключительной части турнирной сетки Конрад подходила уже с первым номером посева. И на пути к финалу одолела польку Барбару Брых (14:13), француженку Осиан Франсийон (15:11) и действующую вице-чемпионку мира среди юниоров Алицию Клашик (11:10).

В финале соперницей Конрад стала 22-летняя итальянка Сара Мария Ковальчик, 155-й номер мирового взрослого зачета FIE. Итоговый счет встречи - 15:12 в пользу украинки.

Темы: спорт
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