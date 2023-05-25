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Georgian Airways запустить для росіян транзитні рейси через Тбілісі до Європи

"Європейська правда"Четвер, 25 травня 2023, 16:38

Грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка нещодавно відновила прямі польоти до Росії, запустить для росіян транзитні рейси через Тбілісі в Європу.

Про це розповів RTVI засновник авіакомпанії Тамаз Гаіашвілі, пише "Європейська правда".

За його словами, у планах рейси до п'яти європейських міст – Мілана, Парижа, Відня, Ларнаки, Салоніків.

"Почнемо з 15 червня. Подивимося, як піде ця справа. Але думаємо, що буде достатній попит на цих маршрутах. Через Тбілісі буде зручніше і швидше, ніж на інших напрямках", – сказав  Гаіашвілі.

Він  додав, що, за прогнозами Georgian Airways, пасажирський потік між Росією і Грузією поступово відновиться.

"Природно, будемо зберігати повітряне сполучення з Росією. Нічого з цим не буде. Уряд Грузії дуже тепло це рішення зустрів. Дай бог, щоб воно ніколи більше не переривалося", – сказав він.

Заборона на польоти російських авіакомпаній до Грузії діяла з 2019 року. Її зняли 15 травня 2023 року. Того самого дня в Росії скасували візовий режим для громадян Грузії.

ВІДЕО ДНЯ

Ці події викликали протести опозиції в Тбілісі, а президентка Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила бойкот Georgian Airways через відновлення польотів до Москви.

Теми: ГрузіяРосіяЄСавіа
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