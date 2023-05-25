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Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы через Тбилиси в Европу

"Европейская правда"Четверг, 25 мая 2023, 16:38

Грузинская авиакомпания Georgian Airways, которая недавно возобновила прямые полеты в Россию, запустит для россиян транзитные рейсы через Тбилиси в Европу.

Об этом рассказал RTVI основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили, пишет "Европейская правда".

По его словам, в планах рейсы в пять европейских городов – Милан, Париж, Вену, Ларнаку, Салоники.

"Начнем с 15 июня. Посмотрим, как пойдет это дело. Но думаем, что будет достаточный спрос на этих маршрутах. Через Тбилиси будет удобнее и быстрее, чем на других направлениях", – сказал Гаиашвили.

Он добавил, что, по прогнозам Georgian Airways, пассажирский поток между Россией и Грузией постепенно восстановится.

"Естественно, будем сохранять воздушное сообщение с Россией. Ничего с этим не будет. Правительство Грузии очень тепло это решение встретило. Дай бог, чтобы оно никогда больше не прерывалось", – сказал он.

Запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию действовал с 2019 года. Он был снят 15 мая 2023 года. В тот же день в России отменили визовый режим для граждан Грузии.

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Эти события вызвали протесты оппозиции в Тбилиси, а президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот Georgian Airways из-за возобновления полетов в Москву.

Темы: ГрузияРосcияЕСавиа
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