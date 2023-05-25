Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС дозволив Росії добудувати свою АЕС в Угорщині – Сійярто

"Європейська правда"Четвер, 25 травня 2023, 17:07

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Європейська комісія дала зелене світло на подальшу участь "Росатома" в добудові єдиної угорської атомної електростанції "Пакш".

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews, Сійярто сказав у четвер перед участю в засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС.

Голова угорського МЗС нагадав, що контрактам на будівництво нових блоків АЕС "Пакш" вже дев'ять років, і за цей час змінилися юридичні та технічні обставини.

Реклама:

Для якнайшвидшого завершення будівництва необхідно внести зміни до контрактів, критерії яких були узгоджені в Москві з представниками "Росатома". Ці зміни Будапешт передав до Європейського Союзу для затвердження згідно з європейським законодавством, і Європейська комісія в середу їх схвалила.

Сійярто сказав, що рішення Єврокомісії прискорить реалізацію проєкту "Пакш" і дозволить ввести в експлуатацію "Пакш-2" на початку 2030-х років.

"Ядерна енергетика має вирішальне значення для Угорщини, і будівництво нових блоків АЕС "Пакш" є довгостроковою гарантією безпеки енергопостачання Угорщини", – зазначив він.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, йдеться про проєкт "Пакш II" – розширення атомної електростанції "Пакш" вартістю 12 мільярдів євро, яке здійснюється під керівництвом "Росатома" й фінансується переважно за рахунок російського державного кредиту. Минулого року Управління з атомної енергетики Угорщини видало дозвіл на цей проєкт.

"Пакш" – єдина атомна електростанція Угорщини, термін експлуатації якої після модернізації було продовжено до 2030-х років. Згідно з ухваленою енергетичною стратегією, Будапешт хоче збільшити генерацію атомної енергії в майбутньому.

Саме цей проєкт є однією з причин, чому Угорщина активно виступає проти будь-яких санкцій проти ядерного сектора Росії.

Читайте також: Санкції ядерної сили: як Європі позбутися залежності від атомної енергетики РФ.

Теми: ЄСРосіяАЕСУгорщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
ЄС
Фон дер Ляєн запропонувала на посаду єврокомісара главу МЗС Нідерландів
"Не зосереджені на даті": Єврокомісія не готова до розширення ЄС до 2030 року
Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України
Останні новини
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
Усі новини...
Реклама: