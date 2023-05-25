ЄС дозволив Росії добудувати свою АЕС в Угорщині – Сійярто
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Європейська комісія дала зелене світло на подальшу участь "Росатома" в добудові єдиної угорської атомної електростанції "Пакш".
Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews, Сійярто сказав у четвер перед участю в засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС.
Голова угорського МЗС нагадав, що контрактам на будівництво нових блоків АЕС "Пакш" вже дев'ять років, і за цей час змінилися юридичні та технічні обставини.
Для якнайшвидшого завершення будівництва необхідно внести зміни до контрактів, критерії яких були узгоджені в Москві з представниками "Росатома". Ці зміни Будапешт передав до Європейського Союзу для затвердження згідно з європейським законодавством, і Європейська комісія в середу їх схвалила.
Сійярто сказав, що рішення Єврокомісії прискорить реалізацію проєкту "Пакш" і дозволить ввести в експлуатацію "Пакш-2" на початку 2030-х років.
"Ядерна енергетика має вирішальне значення для Угорщини, і будівництво нових блоків АЕС "Пакш" є довгостроковою гарантією безпеки енергопостачання Угорщини", – зазначив він.
Нагадаємо, йдеться про проєкт "Пакш II" – розширення атомної електростанції "Пакш" вартістю 12 мільярдів євро, яке здійснюється під керівництвом "Росатома" й фінансується переважно за рахунок російського державного кредиту. Минулого року Управління з атомної енергетики Угорщини видало дозвіл на цей проєкт.
"Пакш" – єдина атомна електростанція Угорщини, термін експлуатації якої після модернізації було продовжено до 2030-х років. Згідно з ухваленою енергетичною стратегією, Будапешт хоче збільшити генерацію атомної енергії в майбутньому.
Саме цей проєкт є однією з причин, чому Угорщина активно виступає проти будь-яких санкцій проти ядерного сектора Росії.
Читайте також: Санкції ядерної сили: як Європі позбутися залежності від атомної енергетики РФ.