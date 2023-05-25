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ЕС разрешил России достроить свою АЭС в Венгрии – Сийярто

"Европейская правда"Четверг, 25 мая 2023, 17:07

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейская комиссия дала зеленый свет на дальнейшее участие "Росатома" в достройке единственной венгерской атомной электростанции "Пакш".

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews, Сийярто сказал в четверг перед участием в заседании министров иностранных дел стран ЕС.

Глава венгерского МИД напомнил, что контрактам на строительство новых блоков АЭС "Пакш" уже девять лет, и за это время изменились юридические и технические обстоятельства.

Для скорейшего завершения строительства необходимо внести изменения в контракты, критерии которых были согласованы в Москве с представителями "Росатома". Эти изменения Будапешт передал в Европейский Союз для утверждения в соответствии с европейским законодательством, и Европейская комиссия в среду их одобрила.

Сийярто сказал, что решение Еврокомиссии ускорит реализацию проекта "Пакш" и позволит ввести в эксплуатацию "Пакш-2" в начале 2030-х годов.

"Ядерная энергетика имеет решающее значение для Венгрии, и строительство новых блоков АЭС "Пакш" является долгосрочной гарантией безопасности энергоснабжения Венгрии", – отметил он.

Напомним, речь идет о проекте "Пакш II" – расширение атомной электростанции "Пакш" стоимостью 12 миллиардов евро, которое осуществляется под руководством "Росатома" и финансируется преимущественно за счет российского государственного кредита. В прошлом году Управление по атомной энергетике Венгрии выдало разрешение на этот проект.

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"Пакш" – единственная атомная электростанция Венгрии, срок эксплуатации которой после модернизации был продлен до 2030-х годов. Согласно принятой энергетической стратегии, Будапешт хочет увеличить генерацию атомной энергии в будущем.

Именно этот проект является одной из причин, почему Венгрия активно выступает против любых санкций против ядерного сектора России.

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Темы: ЕСРосcияАЭСВенгрия
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