Президент Кіпру: Ми підтримуємо санкції проти РФ, бо ми на правильному боці історії

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив про подальшу підтримку санкцій Європейського Союзу проти Росії, водночас закликавши активніше підтримувати постраждалі сектори економіки.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, Христодулідіс заявив у Берліні після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Від самого початку Кіпр виконував усі санкції, пов'язані з російським вторгненням в Україну. Ми на правильному боці історії і будемо й далі рухатися в тому ж напрямку", – наголосив кіпрський президент.

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Він додав, що очікує на більше втручання ЄС для підтримки тих секторів, які зазнають збитків через "правильні рішення, які ми ухвалюємо".

Серед таких секторів він назвав морські перевезення, які становлять вагому частку економіки Кіпру й постраждали через заборону морського транзиту нафти, запроваджену ЄС проти Росії.

Христодулідіс, який змінив Нікоса Анастасіадіса на посаді президента Кіпру в лютому, майже одразу заговорив про необхідність боротьби з порушеннями санкцій, якщо Кіпр хоче зберегти довіру до себе як до бізнес-центру.

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У квітні більше десятка кіпрських громадян і юридичних осіб потрапили під новий раунд санкцій США і Великої Британії після того, як були визнані "фінансовими посередниками" російських олігархів Алішера Усманова і Романа Абрамовича, близьких союзників президента Росії Владіміра Путіна.