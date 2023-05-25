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Президент Кипра: Мы поддерживаем санкции против РФ, потому что мы на правильной стороне истории

"Европейская правда"Четверг, 25 мая 2023, 18:34

Президент Кипра Никос Христодулидис заявил о дальнейшей поддержке санкций Европейского Союза против России, одновременно призвав активнее поддерживать пострадавшие сектора экономики.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, Христодулидис заявил в Берлине после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом.

"С самого начала Кипр выполнял все санкции, связанные с российским вторжением в Украину. Мы на правильной стороне истории и будем и дальше двигаться в том же направлении", – подчеркнул кипрский президент.

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Он добавил, что ожидает большего вмешательства ЕС для поддержки тех секторов, которые несут убытки из-за "правильных решений, которые мы принимаем".

Среди таких секторов он назвал морские перевозки, которые составляют весомую долю экономики Кипра и пострадали из-за запрета морского транзита нефти, введенного ЕС против России.

Христодулидис, который сменил Никоса Анастасиадиса на посту президента Кипра в феврале, почти сразу заговорил о необходимости борьбы с нарушениями санкций, если Кипр хочет сохранить доверие к себе как к бизнес-центру.

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В апреле более десятка кипрских граждан и юридических лиц попали под новый раунд санкций США и Великобритании после того, как были признаны "финансовыми посредниками" российских олигархов Алишера Усманова и Романа Абрамовича, близких союзников президента России Владимира Путина.

Темы: КипрсанкцииРосcиявойна
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