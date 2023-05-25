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Франція звинуватила Іран у порушенні резолюції ООН через запуск балістичної ракети

Четвер, 25 травня 2023, 19:44

Франція в четвер висловила занепокоєння повідомленнями про випробування Іраном балістичної ракети, назвавши це порушенням резолюції Ради безпеки ООН, на основі якої була ухвалена "іранська ядерна угода".

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ Франції.

Париж, як зазначається в коментарі, "засуджує це нове порушення резолюції 2231, ухваленої у 2015 році Радою безпеки ООН".

"Ця діяльність викликає ще більше занепокоєння в контексті подальшої ескалації ядерної програми Ірану", – додало французьке зовнішньополітичне відомство.

Резолюція Радбезу ООН, згадана в МЗС Франції, закликає Іран не здійснювати "будь-яку діяльність", пов'язану з балістичними ракетами, здатними нести ядерний заряд.

Ці, а також інші обмеження на збройні розробки Ірану, запроваджені через його намагання створити ядерну зброю, мали поступово зніматись після укладання так званої іранської ядерної угоди у 2015 році.

Серед іншого, обмеження Ради безпеки ООН на ракети і пов'язані з ними технології для Ірану діють до жовтня 2023 року, після чого той може вільно продовжувати свою діяльність, пов'язану з балістичними ракетами.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, іранські державні ЗМІ раніше повідомили, що Тегеран здійснив успішний випробувальний запуск балістичної ракети з потенційною дальністю польоту 2000 кілометрів.

Іран, який має одну з найбільших ракетних програм на Близькому Сході, стверджує, що його зброя здатна досягти баз у регіоні його запеклих ворогів – Ізраїлю і США. Незважаючи на американську і європейську позицію, Іран каже, що продовжуватиме розвивати свою "оборонну" ракетну програму.

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