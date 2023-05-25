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Франция обвинила Иран в нарушении резолюции ООН из-за запуска баллистической ракеты

Четверг, 25 мая 2023, 19:44

Франция в четверг выразила обеспокоенность сообщениями об испытании Ираном баллистической ракеты, назвав это нарушением резолюции Совета безопасности ООН, на основе которой была принята "иранская ядерная сделка".

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в комментарии Министерства иностранных дел Франции.

Париж, как отмечается в комментарии, "осуждает это новое нарушение резолюции 2231, принятой в 2015 году Советом безопасности ООН".

"Эта деятельность вызывает еще большее беспокойство в контексте дальнейшей эскалации ядерной программы Ирана", – добавило французское внешнеполитическое ведомство.

Резолюция Совбеза ООН, упомянутая в МИД Франции, призывает Иран не осуществлять "любую деятельность", связанную с баллистическими ракетами, способными нести ядерный заряд.

Эти, а также другие ограничения на вооруженные разработки Ирана, введенные из-за его попыток создать ядерное оружие, должны были постепенно сниматься после заключения так называемой иранской ядерной сделки в 2015 году.

Среди прочего, ограничения Совета безопасности ООН на ракеты и связанные с ними технологии для Ирана действуют до октября 2023 года, после чего тот может свободно продолжать свою деятельность, связанную с баллистическими ракетами.

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Напомним, иранские государственные СМИ ранее сообщили, что Тегеран осуществил успешный испытательный запуск баллистической ракеты с потенциальной дальностью полета 2000 километров.

Иран, который имеет одну из крупнейших ракетных программ на Ближнем Востоке, утверждает, что его оружие способно достичь баз в регионе его заклятых врагов – Израиля и США. Несмотря на американскую и европейскую позицию, Иран говорит, что будет продолжать развивать свою "оборонительную" ракетную программу.

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