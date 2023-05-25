Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Історія, варта екранізації": Україні вдалося повернути ще одну викрадену росіянами дитину

Валентина РоманенкоЧетвер, 25 травня 2023, 19:50
Історія, варта екранізації: Україні вдалося повернути ще одну викрадену росіянами дитину
фото омбудсмана

До України вдалось повернути ще одну депортовану російськими окупантами дитину.

Джерело: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Facebook

Пряма мова: "Микита та його мама нині вже в Україні. Проте історія їх повернення додому може стати сюжетом для фільму, де матір їде в чужу країну, яка під приводом "евакуації" викрала її сина.

Жінка мало не потрапила за ґрати в Росії. На щастя, працівники нашого Офісу вчасно зреагували та допомогли українці забрати свою неповнолітню дитину і повернутися в Україну".

 

Деталі: За словами Лубінця, перед тим, як поїхати в РФ, громадянка України звернулася до недержавної організації, яка допомогла їй із поїздкою. Але жодна організація/спільнота не може гарантувати безпеку на території чужої країни і жінка була за крок до того, щоб опинитися за ґратами в РФ, наголосив омбудсман.

Лубінець нагадує: нині з країною-терористкою Україна не має жодних дипломатичних відносин, а також там неможливо отримати консульські послуги громадянам нашої держави. І тим українцям, які звертаються до недержавних структур, державі буде складно допомогти. Тим паче коли РФ не надає жодної інформації.

Із тих випадків, які нині відомі, РФ практикує 2-3-добові затримання українських громадян, які намагаються власними силами (чи з підтримкою недержавних організацій) повернути своїх рідних додому. Омбусман має пересторогу, що така практика може використовуватися і в Білорусі.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Тож закликаю громадян України, які хочуть повернути своїх дітей з тимчасово окупованої території чи РФ, звертатися тільки до державних інституцій! Адже тільки ці органи можуть допомогти чи надати гарантії безпеки! Не ризикуйте своїм життям та життям своїх рідних!".

Теми: дітивійнаправа людини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Одеську область очолить керівник столичної прокуратури

Керівник Укрзалізниці прокоментував обшуки й хабар автівкою у підлеглого

Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня – джерело

Росіяни вели наступ на трьох напрямках, але ніде не просунулись – Маляр

Світлом заживлять усіх абонентів у найближчі декілька годин – "Укренерго"

​Виїхав з України: депутата Київради Трубіцина просять оголосити в міжнародний розшук

Усі новини...
діти
Соцмережі можуть шкодити психічному здоров'ю підлітків, зокрема дівчат – Генеральний хірург США
Україна розслідує причетність Білорусі до депортації дітей
19 загиблих: у Гаяні школярка підпалила гуртожиток, бо в неї забрали телефон
Останні новини
17:51
ЄС запровадив санкції проти причетних до дестабілізації Молдови: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:49
Nvidia першою серед виробників чипів досягла капіталізації в $1 трильйон
17:38
Італія готує новий пакет військової допомоги Україні, ЗМІ пишуть про нову SAMP/T
17:30
В Ірані судять журналістку за публікації про смерть жінки, затриманої "поліцією моралі"
17:24
Подяка від Буданова та “отвєтка” Лободи: у мережі кепкують із БПЛА “від Лорак”
17:24
СБУ закликає власників вуличних вебкамер вимкнути онлайн і не підігравати ворогу
17:21
Україна отримає другий транш МВФ на $900 млн: місія фонду завершилася успішно
17:06
Одеську область очолить керівник столичної прокуратури
17:05
фотоНа аукціоні продадуть срібний олівець Гітлера
17:03
Мінфін залучив 11 мільярдів від продажу ОВДП: ставка однієї з позицій знизилась
Усі новини...
Реклама: