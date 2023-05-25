"Історія, варта екранізації": Україні вдалося повернути ще одну викрадену росіянами дитину

До України вдалось повернути ще одну депортовану російськими окупантами дитину.

Джерело: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Facebook

Пряма мова: "Микита та його мама нині вже в Україні. Проте історія їх повернення додому може стати сюжетом для фільму, де матір їде в чужу країну, яка під приводом "евакуації" викрала її сина.

Жінка мало не потрапила за ґрати в Росії. На щастя, працівники нашого Офісу вчасно зреагували та допомогли українці забрати свою неповнолітню дитину і повернутися в Україну".

Деталі: За словами Лубінця, перед тим, як поїхати в РФ, громадянка України звернулася до недержавної організації, яка допомогла їй із поїздкою. Але жодна організація/спільнота не може гарантувати безпеку на території чужої країни і жінка була за крок до того, щоб опинитися за ґратами в РФ, наголосив омбудсман.

Лубінець нагадує: нині з країною-терористкою Україна не має жодних дипломатичних відносин, а також там неможливо отримати консульські послуги громадянам нашої держави. І тим українцям, які звертаються до недержавних структур, державі буде складно допомогти. Тим паче коли РФ не надає жодної інформації.

Із тих випадків, які нині відомі, РФ практикує 2-3-добові затримання українських громадян, які намагаються власними силами (чи з підтримкою недержавних організацій) повернути своїх рідних додому. Омбусман має пересторогу, що така практика може використовуватися і в Білорусі.

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Пряма мова: "Тож закликаю громадян України, які хочуть повернути своїх дітей з тимчасово окупованої території чи РФ, звертатися тільки до державних інституцій! Адже тільки ці органи можуть допомогти чи надати гарантії безпеки! Не ризикуйте своїм життям та життям своїх рідних!".