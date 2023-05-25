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"История, достойная экранизации": Украина вернула еще одного похищенного россиянами ребенка

Валентина РоманенкоЧетверг, 25 мая 2023, 19:50
История, достойная экранизации: Украина вернула еще одного похищенного россиянами ребенка
фото омбудсмена

В Украину удалось вернуть еще одного депортированного российскими оккупантами ребенка.

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Facebook

Прямая речь: "Никита и его мама сейчас уже в Украине. Однако история их возвращения домой может стать сюжетом для фильма, где мать едет в чужую страну, которая под предлогом "эвакуации" похитила ее сына.

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Женщина чуть не попала за решетку в России. К счастью, работники нашего Офиса вовремя среагировали и помогли украинке забрать своего несовершеннолетнего ребенка и вернуться в Украину".

 

Детали: По словам Лубинца, перед тем, как поехать в РФ, гражданка Украины обратилась к негосударственной организации, которая помогла ей с поездкой. Но ни одна организация/сообщество не может гарантировать безопасность на территории чужой страны и женщина была в шаге от того, чтобы оказаться за решеткой в РФ, отметил омбудсмен.

Лубинец напоминает: сейчас со страной-террористкой Украина не имеет никаких дипломатических отношений, а также там невозможно получить консульские услуги гражданам нашего государства. И тем украинцам, которые обращаются в негосударственные структуры, государству будет сложно помочь. Тем более когда РФ не предоставляет никакой информации.

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Из тех случаев, которые сейчас известны, РФ практикует 2-3-суточные задержания украинских граждан, которые пытаются собственными силами (или с поддержкой негосударственных организаций) вернуть своих родных домой. Омбусмен имеет предостережение, что такая практика может использоваться и в Беларуси.

Прямая речь: "Поэтому призываю граждан Украины, которые хотят вернуть своих детей с временно оккупированной территории или РФ, обращаться только в государственные институты! Ведь только эти органы могут помочь или предоставить гарантии безопасности! Не рискуйте своей жизнью и жизнью своих родных!".

Темы: детивойнаправа человека
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