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Україна відкриє посольство в Руанді

Валентина РоманенкоЧетвер, 25 травня 2023, 20:59
Україна відкриє посольство в Руанді
фото МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба здійснив перший в історії візит до Руанди, де провів переговори з міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Вінсентом Бірутою.

Джерело: пресслужба МЗС

Пряма мова: "Після ретельного аналізу ми запланували відкриття нових посольств в африканських країнах, одне з яких відкриємо в Руанді. Руандійська сторона вже надала офіційну згоду на створення української дипломатичної місії в Кігалі".

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Деталі: Кулеба став першим міністром закордонних справ України, який здійснив візит до Руанди з часу встановлення дипломатичних відносин.

Візит відбувся в День Африки та 60-ї річниці заснування Організації Африканської Єдності (Африканського Союзу).

Зазначається, що під час переговорів міністри детально обговорили Формулу миру президента України Володимира Зеленського. Кулеба запросив Руанду приєднатися до її втілення.

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Пряма мова: "Перемога України дозволить суттєво зменшити негативний вплив Росії на Африканському континенті, яка за допомогою бойовиків ПВК "Вагнер" дестабілізує внутрішню ситуацію в низці африканських країн та займається незаконним видобутком їхніх корисних копалин. Критично важливо обʼєднати наші зусилля задля протидії спільним викликам і загрозам".

Теми: МЗСАфрика
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