Украина откроет посольство в Руанде

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба совершил первый в истории визит в Руанду, где провел переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества Винсентом Бирутой.

Источник: пресс-служба МИД

Прямая речь: "После тщательного анализа мы запланировали открытие новых посольств в африканских странах, одно из которых откроем в Руанде. Руандийская сторона уже дала официальное согласие на создание украинской дипломатической миссии в Кигали".

Детали: Кулеба стал первым министром иностранных дел Украины, который совершил визит в Руанду со времени установления дипломатических отношений.

Визит состоялся в День Африки и 60-й годовщины основания Организации Африканского Единства (Африканского Союза).

Отмечается, что во время переговоров министры подробно обсудили Формулу мира президента Украины Владимира Зеленского. Кулеба пригласил Руанду присоединиться к ее воплощению.

Прямая речь: "Победа Украины позволит существенно уменьшить негативное влияние России на Африканском континенте, которая с помощью боевиков ЧВК "Вагнер" дестабилизирует внутреннюю ситуацию в ряде африканских стран и занимается незаконной добычей их полезных ископаемых. Критически важно объединить наши усилия для противодействия общим вызовам и угрозам".