ЄС допускає обмеження імпорту з України після продовження "економічного безвізу"

Європейська комісія може обмежити імпорт окремих сільськогосподарських товарів з України після продовження дії режиму безмитної торгівлі з 5 червня.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", про це в четвер у Брюсселі заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

За словами Домбровскіса, після ухвалення рішення про продовження так званих автономних торговельних заходів на ще один рік ЄС має "правову основу для можливого продовження виключних захисних заходів" проти українського аграрного імпорту.

"Тому що чинні виключні захисні заходи, що були передбачені попередніми автономними регуляторними правилами, втрачають чинність 5 червня", – пояснив він.

Віцепрезидент Єврокомісії додав, що ЄС продовжує обговорення цієї теми із п’ятьома країнами-членами, яких стосуються обмеження українського імпорту, а також із Україною, і в разі продовження обмежень сторони визначать конкретні дати їхньої дії.

Нагадаємо, 2 травня Європейська комісія ухвалила виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів з України після тиску з боку п’яти держав-членів Європейського Союзу – Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині, які звинувачували український імпорт в обвалі місцевих цін. Ці заходи мають тривати до початку червня.

А вже сьогодні, 25 травня, Рада ЄС ухвалила регламент, який продовжує призупинення дії всіх митних зборів, квот та заходів торговельного захисту щодо українського експорту до ЄС ще на один рік, до червня 2024 року.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас п'ять держав ЄС неодноразово просили продовжити дію обмежень на український аграрний імпорт після червня 2023-го, а також додати до переліку заборонених до імпорту товарів більше позицій.

Читайте також: Мала аграрна блокада. Пояснюємо наслідки рішення ЄС, яке послабило польську заборону.