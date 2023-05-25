ЕС допускает ограничения импорта из Украины после продления "экономического безвиза"

Европейская комиссия может ограничить импорт отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины после продления действия режима беспошлинной торговли с 5 июня.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", об этом в четверг в Брюсселе заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

По словам Домбровскиса, после принятия решения о продлении так называемых автономных торговых мер на еще один год ЕС имеет "правовую основу для возможного продолжения исключительных защитных мер" против украинского аграрного импорта.

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"Потому что действующие исключительные защитные меры, которые были предусмотрены предыдущими автономными регуляторными правилами, теряют силу 5 июня", – пояснил он.

Вице-президент Еврокомиссии добавил, что ЕС продолжает обсуждение этой темы с пятью странами-членами, которых касаются ограничения украинского импорта, а также с Украиной, и в случае продления ограничений стороны определят конкретные даты их действия.

Напомним, 2 мая Европейская комиссия приняла исключительные и временные меры в отношении импорта отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины после давления со стороны пяти государств-членов Европейского Союза – Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии, которые обвиняли украинский импорт в обвале местных цен. Эти меры должны продлиться до начала июня.

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А уже сегодня, 25 мая, Совет ЕС принял регламент, который продлевает приостановление действия всех таможенных пошлин, квот и мер торговой защиты в отношении украинского экспорта в ЕС еще на один год, до июня 2024 года.

В то же время пять государств ЕС неоднократно просили продлить действие ограничений на украинский аграрный импорт после июня 2023-го, а также добавить в перечень запрещенных к импорту товаров больше позиций.

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