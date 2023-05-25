ЕС допускает ограничения импорта из Украины после продления "экономического безвиза"

Европейская комиссия может ограничить импорт отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины после продления действия режима беспошлинной торговли с 5 июня.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", об этом в четверг в Брюсселе заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

По словам Домбровскиса, после принятия решения о продлении так называемых автономных торговых мер на еще один год ЕС имеет "правовую основу для возможного продолжения исключительных защитных мер" против украинского аграрного импорта.

"Потому что действующие исключительные защитные меры, которые были предусмотрены предыдущими автономными регуляторными правилами, теряют силу 5 июня", – пояснил он.

Вице-президент Еврокомиссии добавил, что ЕС продолжает обсуждение этой темы с пятью странами-членами, которых касаются ограничения украинского импорта, а также с Украиной, и в случае продления ограничений стороны определят конкретные даты их действия.

Напомним, 2 мая Европейская комиссия приняла исключительные и временные меры в отношении импорта отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины после давления со стороны пяти государств-членов Европейского Союза – Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии, которые обвиняли украинский импорт в обвале местных цен. Эти меры должны продлиться до начала июня.

А уже сегодня, 25 мая, Совет ЕС принял регламент, который продлевает приостановление действия всех таможенных пошлин, квот и мер торговой защиты в отношении украинского экспорта в ЕС еще на один год, до июня 2024 года.

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В то же время пять государств ЕС неоднократно просили продлить действие ограничений на украинский аграрный импорт после июня 2023-го, а также добавить в перечень запрещенных к импорту товаров больше позиций.

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