У Нідерландах арештували землю колишнього зятя Путіна

Прокуратура Нідерландів наклала арешт на земельну ділянку бізнесмена Йорріта Фаассена – колишнього чоловіка доньки російського президента Марії Воронцової.

Джерело: розслідування видань "Проект", The Guardian і Follow the Money

Деталі: Фаассену належить ділянка площею 1432 квадратні метри у районі Дуйвендрехті на південний схід від Амстердама. Наразі ділянка пустує, але у 2021 році бізнесмен подав заявку на будівництво будинку та шести невеликих офісних будівель.

Реклама:

Але в березні 2022 року муніципалітет Амстердама зупинив процедуру оформлення дозволу на підставі зв’язку Фаассена з Путіним. Бізнесмен, серед іншого, постійно мешкає у Москві.

Запис у земельному кадастрі Нідерландів свідчить, що ділянка була арештована 12 травня національною прокуратурою через фінансові, економічні та екологічні правопорушення в межах кримінального розслідування.

Це може вказувати на те, що Фаассен фігурує в кримінальному розслідуванні, але достеменно це офіційно дізнатись неможливо: прокуратура Нідерландів не коментує причину арешту й те, чи перебуває колишній зять Путіна під слідством.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас, за даними джерел розслідувачів, нещодавно правоохоронці допитували Фаассена під час прибуття в Нідерланди в аеропорту Схіпхол за підозрою в "ухиленні від санкцій", а також конфіскували його ноутбук і мобільний телефон. Після цього він начебто повернувся до Москви.

Передісторія: