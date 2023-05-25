У Нідерландах арештували землю колишнього зятя Путіна
Прокуратура Нідерландів наклала арешт на земельну ділянку бізнесмена Йорріта Фаассена – колишнього чоловіка доньки російського президента Марії Воронцової.
Джерело: розслідування видань "Проект", The Guardian і Follow the Money
Деталі: Фаассену належить ділянка площею 1432 квадратні метри у районі Дуйвендрехті на південний схід від Амстердама. Наразі ділянка пустує, але у 2021 році бізнесмен подав заявку на будівництво будинку та шести невеликих офісних будівель.
Але в березні 2022 року муніципалітет Амстердама зупинив процедуру оформлення дозволу на підставі зв’язку Фаассена з Путіним. Бізнесмен, серед іншого, постійно мешкає у Москві.
Запис у земельному кадастрі Нідерландів свідчить, що ділянка була арештована 12 травня національною прокуратурою через фінансові, економічні та екологічні правопорушення в межах кримінального розслідування.
Це може вказувати на те, що Фаассен фігурує в кримінальному розслідуванні, але достеменно це офіційно дізнатись неможливо: прокуратура Нідерландів не коментує причину арешту й те, чи перебуває колишній зять Путіна під слідством.
Водночас, за даними джерел розслідувачів, нещодавно правоохоронці допитували Фаассена під час прибуття в Нідерланди в аеропорту Схіпхол за підозрою в "ухиленні від санкцій", а також конфіскували його ноутбук і мобільний телефон. Після цього він начебто повернувся до Москви.
Передісторія:
- Йорріт Фаассен одружився з Марією Воронцовою у 2008 році, але пізніше пара розлучилася і, за повідомленнями російських ЗМІ, має спільного 10-річного сина.
- Цей шлюб, як і союз із нинішнім партнером старшої дочки Путіна московським менеджером Євгеном Нагорним, не був зареєстрований офіційно. Це дало змогу Фаассену і Нагорному уникнути західних санкцій, під які потрапили люди з оточення російського президента після вторгнення РФ в Україну.
- Обидві дорослі дочки Путіна – Марія Воронцова і Єкатеріна Тіхонова – були внесені до санкційних списків ЄС і США у квітні 2022 року після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.