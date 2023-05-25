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У Нідерландах арештували землю колишнього зятя Путіна

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 25 травня 2023, 22:45
У Нідерландах арештували землю колишнього зятя Путіна
Колишній чоловік Марії Воронцової Йорріт Йост Фаассен, фото Настоящее время з Радіо Свобода

Прокуратура Нідерландів наклала арешт на земельну ділянку бізнесмена Йорріта Фаассена – колишнього чоловіка доньки російського президента Марії Воронцової.

Джерелорозслідування видань "Проект", The Guardian і Follow the Money

Деталі: Фаассену належить ділянка площею 1432 квадратні метри у районі Дуйвендрехті на південний схід від Амстердама. Наразі ділянка пустує, але у 2021 році бізнесмен подав заявку на будівництво будинку та шести невеликих офісних будівель.

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Але в березні 2022 року муніципалітет Амстердама зупинив процедуру оформлення дозволу на підставі зв’язку Фаассена з Путіним. Бізнесмен, серед іншого, постійно мешкає у Москві.

Запис у земельному кадастрі Нідерландів свідчить, що ділянка була арештована 12 травня національною прокуратурою через фінансові, економічні та екологічні правопорушення в межах кримінального розслідування.

Це може вказувати на те, що Фаассен фігурує в кримінальному розслідуванні, але достеменно це офіційно дізнатись неможливо: прокуратура Нідерландів не коментує причину арешту й те, чи перебуває колишній зять Путіна під слідством.

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Водночас, за даними джерел розслідувачів, нещодавно правоохоронці допитували Фаассена під час прибуття в Нідерланди в аеропорту Схіпхол за підозрою в "ухиленні від санкцій", а також конфіскували його ноутбук і мобільний телефон. Після цього він начебто повернувся до Москви.

Передісторія:

  • Йорріт Фаассен одружився з Марією Воронцовою у 2008 році, але пізніше пара розлучилася і, за повідомленнями російських ЗМІ, має спільного 10-річного сина.
  • Цей шлюб, як і союз із нинішнім партнером старшої дочки Путіна московським менеджером Євгеном Нагорним, не був зареєстрований офіційно. Це дало змогу Фаассену і Нагорному уникнути західних санкцій, під які потрапили люди з оточення російського президента після вторгнення РФ в Україну.
  • Обидві дорослі дочки Путіна – Марія Воронцова і Єкатеріна Тіхонова – були внесені до санкційних списків ЄС і США у квітні 2022 року після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. 

Теми: НідерландисанкціїПутінРосія
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