В Нидерландах арестовали землю бывшего зятя Путина
Прокуратура Нидерландов наложила арест на земельный участок бизнесмена Йоррита Фаассена – бывшего мужа дочери российского президента Марии Воронцовой.
Источник: расследование изданий "Проект", The Guardian и Follow the Money
Детали: Фаассену принадлежит участок площадью 1432 квадратных метра в районе Дуйвендрехти к юго-востоку от Амстердама. Сейчас участок пустует, но в 2021 году бизнесмен подал заявку на строительство дома и шести небольших офисных зданий.
Но в марте 2022 года муниципалитет Амстердама остановил процедуру оформления разрешения на основании связи Фаассена с Путиным. Бизнесмен, среди прочего, постоянно проживает в Москве.
Запись в земельном кадастре Нидерландов свидетельствует, что участок был арестован 12 мая национальной прокуратурой из-за финансовых, экономических и экологических правонарушений в рамках уголовного расследования.
Это может указывать на то, что Фаассен фигурирует в уголовном расследовании, но точно это официально узнать невозможно: прокуратура Нидерландов не комментирует причину ареста и то, находится ли бывший зять Путина под следствием.
В то же время, по данным источников расследователей, недавно правоохранители допрашивали Фаассена по прибытии в Нидерланды в аэропорту Схипхол по подозрению в "уклонении от санкций", а также конфисковали его ноутбук и мобильный телефон. После этого он якобы вернулся в Москву.
Предыстория:
- Йоррит Фаассен женился на Марии Воронцовой в 2008 году, но позже пара развелась и, по сообщениям российских СМИ, имеет общего 10-летнего сына.
- Этот брак, как и союз с нынешним партнером старшей дочери Путина московским менеджером Евгением Нагорным, не был зарегистрирован официально. Это позволило Фаассену и Нагорному избежать западных санкций, под которые попали люди из окружения российского президента после вторжения РФ в Украину.
- Обе взрослые дочери Путина – Мария Воронцова и Екатерина Тихонова – были внесены в санкционные списки ЕС и США в апреле 2022 года после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.