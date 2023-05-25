Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Нидерландах арестовали землю бывшего зятя Путина

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 25 мая 2023, 22:45
В Нидерландах арестовали землю бывшего зятя Путина
Бывший муж Марии Воронцовой Йоррит Йост Фаассен, фото Настоящее время с Радио Свобода

Прокуратура Нидерландов наложила арест на земельный участок бизнесмена Йоррита Фаассена – бывшего мужа дочери российского президента Марии Воронцовой.

Источник: расследование изданий "Проект", The Guardian и Follow the Money

Детали: Фаассену принадлежит участок площадью 1432 квадратных метра в районе Дуйвендрехти к юго-востоку от Амстердама. Сейчас участок пустует, но в 2021 году бизнесмен подал заявку на строительство дома и шести небольших офисных зданий.

Но в марте 2022 года муниципалитет Амстердама остановил процедуру оформления разрешения на основании связи Фаассена с Путиным. Бизнесмен, среди прочего, постоянно проживает в Москве.

Запись в земельном кадастре Нидерландов свидетельствует, что участок был арестован 12 мая национальной прокуратурой из-за финансовых, экономических и экологических правонарушений в рамках уголовного расследования.

Это может указывать на то, что Фаассен фигурирует в уголовном расследовании, но точно это официально узнать невозможно: прокуратура Нидерландов не комментирует причину ареста и то, находится ли бывший зять Путина под следствием.

В то же время, по данным источников расследователей, недавно правоохранители допрашивали Фаассена по прибытии в Нидерланды в аэропорту Схипхол по подозрению в "уклонении от санкций", а также конфисковали его ноутбук и мобильный телефон. После этого он якобы вернулся в Москву.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Йоррит Фаассен женился на Марии Воронцовой в 2008 году, но позже пара развелась и, по сообщениям российских СМИ, имеет общего 10-летнего сына.
  • Этот брак, как и союз с нынешним партнером старшей дочери Путина московским менеджером Евгением Нагорным, не был зарегистрирован официально. Это позволило Фаассену и Нагорному избежать западных санкций, под которые попали люди из окружения российского президента после вторжения РФ в Украину.
  • Обе взрослые дочери Путина – Мария Воронцова и Екатерина Тихонова – были внесены в санкционные списки ЕС и США в апреле 2022 года после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Темы: НидерландысанкцииПутинРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T

Одесскую область возглавит руководитель столичной прокуратуры

Руководитель Укрзалізниці прокомментировал обыски и взятку автомобилем у подчинённого

Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня – источник

Россияне вели наступление на трех направлениях, но нигде не продвинулись – Маляр

Светом запитают всех абонентов в ближайшие несколько часов – "Укрэнерго"

Все новости...
Нидерланды
"Идите хихикать в другое место": в Амстердаме начал действовать запрет на марихуану в квартале фонарей
Остин озвучил договоренность "Рамштайна" об обучении украинских пилотов на F-16
Нидерланды уже предоставили Украине 1,6 млрд евро военной помощи
Последние новости
18:12
Украина имеет право защищаться от агрессии и за пределами своих границ - глава МИД Британии
18:06
МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 1-3%
17:59
В РФ заявили, что выдали 1,5 млн паспортов на оккупированных территориях Украины
17:51
ЕС ввел санкции против причастных к дестабилизации Молдовы: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:50
В Северной Корее малыша с родителями пожизненно отправили в концлагерь из-за найденной Библии
17:49
Nvidia первой среди производителей чипов достигла капитализации в $1 триллион
17:38
Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T
17:30
В Иране судят журналистку за публикации о смерти женщины, задержанной "полицией морали"
17:24
Благодарность от Буданова и "ответка" Лободы: в сети смеются над БПЛА "от Лорак"
17:24
СБУ призывает владельцев уличных веб-камер выключить онлайн и не подыгрывать врагу
Все новости...
Реклама: