Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Нидерландах арестовали землю бывшего зятя Путина

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 25 мая 2023, 22:45
В Нидерландах арестовали землю бывшего зятя Путина
Бывший муж Марии Воронцовой Йоррит Йост Фаассен, фото Настоящее время с Радио Свобода

Прокуратура Нидерландов наложила арест на земельный участок бизнесмена Йоррита Фаассена – бывшего мужа дочери российского президента Марии Воронцовой.

Источник: расследование изданий "Проект", The Guardian и Follow the Money

Детали: Фаассену принадлежит участок площадью 1432 квадратных метра в районе Дуйвендрехти к юго-востоку от Амстердама. Сейчас участок пустует, но в 2021 году бизнесмен подал заявку на строительство дома и шести небольших офисных зданий.

Реклама:

Но в марте 2022 года муниципалитет Амстердама остановил процедуру оформления разрешения на основании связи Фаассена с Путиным. Бизнесмен, среди прочего, постоянно проживает в Москве.

Запись в земельном кадастре Нидерландов свидетельствует, что участок был арестован 12 мая национальной прокуратурой из-за финансовых, экономических и экологических правонарушений в рамках уголовного расследования.

Это может указывать на то, что Фаассен фигурирует в уголовном расследовании, но точно это официально узнать невозможно: прокуратура Нидерландов не комментирует причину ареста и то, находится ли бывший зять Путина под следствием.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время, по данным источников расследователей, недавно правоохранители допрашивали Фаассена по прибытии в Нидерланды в аэропорту Схипхол по подозрению в "уклонении от санкций", а также конфисковали его ноутбук и мобильный телефон. После этого он якобы вернулся в Москву.

Предыстория:

  • Йоррит Фаассен женился на Марии Воронцовой в 2008 году, но позже пара развелась и, по сообщениям российских СМИ, имеет общего 10-летнего сына.
  • Этот брак, как и союз с нынешним партнером старшей дочери Путина московским менеджером Евгением Нагорным, не был зарегистрирован официально. Это позволило Фаассену и Нагорному избежать западных санкций, под которые попали люди из окружения российского президента после вторжения РФ в Украину.
  • Обе взрослые дочери Путина – Мария Воронцова и Екатерина Тихонова – были внесены в санкционные списки ЕС и США в апреле 2022 года после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Темы: НидерландысанкцииПутинРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Нидерланды
Фон дер Ляйен предложила на должность еврокомиссара главу МИД Нидерландов
В Нидерландах сообщили, куда пойдет часть обещанных F-16
Глава МИД Нидерландов может стать еврокомиссаром
Последние новости
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
Все новости...
Реклама: