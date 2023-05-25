В Нидерландах арестовали землю бывшего зятя Путина

Прокуратура Нидерландов наложила арест на земельный участок бизнесмена Йоррита Фаассена – бывшего мужа дочери российского президента Марии Воронцовой.

Источник: расследование изданий "Проект", The Guardian и Follow the Money

Детали: Фаассену принадлежит участок площадью 1432 квадратных метра в районе Дуйвендрехти к юго-востоку от Амстердама. Сейчас участок пустует, но в 2021 году бизнесмен подал заявку на строительство дома и шести небольших офисных зданий.

Но в марте 2022 года муниципалитет Амстердама остановил процедуру оформления разрешения на основании связи Фаассена с Путиным. Бизнесмен, среди прочего, постоянно проживает в Москве.

Запись в земельном кадастре Нидерландов свидетельствует, что участок был арестован 12 мая национальной прокуратурой из-за финансовых, экономических и экологических правонарушений в рамках уголовного расследования.

Это может указывать на то, что Фаассен фигурирует в уголовном расследовании, но точно это официально узнать невозможно: прокуратура Нидерландов не комментирует причину ареста и то, находится ли бывший зять Путина под следствием.

В то же время, по данным источников расследователей, недавно правоохранители допрашивали Фаассена по прибытии в Нидерланды в аэропорту Схипхол по подозрению в "уклонении от санкций", а также конфисковали его ноутбук и мобильный телефон. После этого он якобы вернулся в Москву.

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