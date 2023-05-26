Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США не змінили оцінки ядерної загрози РФ після її домовленостей із Білоруссю – Білий дім

"Європейська правда"П'ятниця, 26 травня 2023, 00:29

Укладання між Росією та Білоруссю домовленості про розміщення ядерних сил на білоруській території наразі не змінило оцінки Сполученими Штатами рівня ядерної загрози з боку РФ.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", на брифінгу в четвер заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Вона зазначила, що Сполучені Штати бачили повідомлення про домовленості Росії та Білорусі й продовжать стежити за наслідками цього кроку.

Реклама:

"Ми поки не бачили жодних причин змінювати розташування власних ядерних сил, як і говорили раніше, як і жодних ознак того, що Росія готується до використання ядерної зброї з території Білорусі", – додала вона.

Представниця Білого дому назвала рішення Москви й Мінська "ще одним прикладом ухвалення безвідповідальних і провокаційних рішень" та наголосила, що США й далі віддані принципу колективної безпеки НАТО.

Раніше в четвер міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території. За словами самопроголошеного білоруського диктатора Александра Лукашенка, ядерна зброя РФ уже почала перекидатись у Білорусь.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, наприкінці березня цього року президент РФ Владімір Путін повідомив про домовленість із самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком про розміщення тактичної ядерної зброї в республіці.

Тоді Путін заявив, що Білорусі передано ракетний комплекс "Іскандер", який може бути носієм тактичної ядерної зброї.

Читайте також: Ошийник для Лукашенка: як тактична ядерна зброя РФ змінить розклади у Білорусі.

Теми: СШАРосіяБілорусьядерна зброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
США
У G7 немає спільного підходу щодо "гарантій безпеки" для України – WSJ
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Конкурент Трампа обіцяє віддати РФ частину України та блокувати вступ Києва до НАТО
Останні новини
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
Усі новини...
Реклама: