США не изменили оценки ядерной угрозы РФ после ее договоренностей с Беларусью – Белый дом

Заключение между Россией и Беларусью договоренности о размещении ядерных сил на белорусской территории пока не изменило оценки Соединенными Штатами уровня ядерной угрозы со стороны РФ.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", на брифинге в четверг заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отметила, что Соединенные Штаты видели сообщения о договоренностях России и Беларуси и продолжат следить за последствиями этого шага.

"Мы пока не видели никаких причин менять расположение собственных ядерных сил, как и говорили ранее, как и никаких признаков того, что Россия готовится к использованию ядерного оружия с территории Беларуси", – добавила она.

Представительница Белого дома назвала решение Москвы и Минска "еще одним примером принятия безответственных и провокационных решений" и подчеркнула, что США и дальше привержены принципу коллективной безопасности НАТО.

Ранее в четверг министры обороны России и Беларуси подписали документы о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории. По словам самопровозглашенного белорусского диктатора Александра Лукашенко, ядерное оружие РФ уже начало перебрасываться в Беларусь.

Напомним, в конце марта этого года президент РФ Владимир Путин сообщил о договоренности с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия в республике.

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Тогда Путин заявил, что Беларуси передан ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем тактического ядерного оружия.

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