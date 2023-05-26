Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США не изменили оценки ядерной угрозы РФ после ее договоренностей с Беларусью – Белый дом

"Европейская правда"Пятница, 26 мая 2023, 00:29

Заключение между Россией и Беларусью договоренности о размещении ядерных сил на белорусской территории пока не изменило оценки Соединенными Штатами уровня ядерной угрозы со стороны РФ.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", на брифинге в четверг заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отметила, что Соединенные Штаты видели сообщения о договоренностях России и Беларуси и продолжат следить за последствиями этого шага.

"Мы пока не видели никаких причин менять расположение собственных ядерных сил, как и говорили ранее, как и никаких признаков того, что Россия готовится к использованию ядерного оружия с территории Беларуси", – добавила она.

Представительница Белого дома назвала решение Москвы и Минска "еще одним примером принятия безответственных и провокационных решений" и подчеркнула, что США и дальше привержены принципу коллективной безопасности НАТО.

Ранее в четверг министры обороны России и Беларуси подписали документы о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории. По словам самопровозглашенного белорусского диктатора Александра Лукашенко, ядерное оружие РФ уже начало перебрасываться в Беларусь.

Напомним, в конце марта этого года президент РФ Владимир Путин сообщил о договоренности с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия в республике.

ВИДЕО ДНЯ

Тогда Путин заявил, что Беларуси передан ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем тактического ядерного оружия.

Читайте также: Ошейник для Лукашенко: как тактическое ядерное оружие РФ изменит расклады в Беларуси.

Темы: СШАРосcияБеларусьядерное оружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T

Одесскую область возглавит руководитель столичной прокуратуры

Руководитель Укрзалізниці прокомментировал обыски и взятку автомобилем у подчинённого

Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня – источник

Россияне вели наступление на трех направлениях, но нигде не продвинулись – Маляр

Светом запитают всех абонентов в ближайшие несколько часов – "Укрэнерго"

Все новости...
США
Байден официально объявил о замене главы генштаба США
США готовят для Украины новый пакет военной помощи на $300 млн - СМИ
Украина способна освободить все территории, но не в ближайшей перспективе – генерал Милли
Последние новости
18:12
Украина имеет право защищаться от агрессии и за пределами своих границ - глава МИД Британии
18:06
МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 1-3%
17:59
В РФ заявили, что выдали 1,5 млн паспортов на оккупированных территориях Украины
17:51
ЕС ввел санкции против причастных к дестабилизации Молдовы: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:50
В Северной Корее малыша с родителями пожизненно отправили в концлагерь из-за найденной Библии
17:49
Nvidia первой среди производителей чипов достигла капитализации в $1 триллион
17:38
Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T
17:30
В Иране судят журналистку за публикации о смерти женщины, задержанной "полицией морали"
17:24
Благодарность от Буданова и "ответка" Лободы: в сети смеются над БПЛА "от Лорак"
17:24
СБУ призывает владельцев уличных веб-камер выключить онлайн и не подыгрывать врагу
Все новости...
Реклама: