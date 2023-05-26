Суд у Чехії перегляне справу росіянина Франчетті, якого звинувачують у сприянні окупації Криму

Міський суд Праги перегляне справу росіянина Александра Франчетті, якого прокуратура звинувачувала в участі у насильницькому утриманні щонайменше 11 проукраїнськи налаштованих людей під час російської анексії Криму у 2014 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Czech Radio.

Верховний апеляційний суд Праги скасував попередній виправдувальний вирок стосовно Франчетті, обвинуваченого у сприянні анексії Криму Росією у 2014 році.

Франчетті звинувачували у створенні організованого злочинного угруповання "Самооборона Криму в Севастополі", забороненого українськими законами і спрямованого на придушення опору проукраїнськи налаштованого населення в цьому регіоні.

Франчетті нібито створив і фінансував розвідувальну групу "Северный ветер", членам якої щодня давав інструкції. Отриману інформацію він передавав, на думку правоохоронних органів України, командуванню ВМФ Росії.

Франчетті заперечує свою провину. Він стверджував, що протягом усього періоду, описаного стороною обвинувачення, він перебував у Москві.

Суд може призначити тюремне ув'язнення терміном до 15 років, якщо Франчетті визнають винним у створенні організованої злочинної групи для здійснення теракту. Після винесення виправдувального вироку в жовтні минулого року суд звільнив підозрюваного з-під варти. Російське агентство ТАСС повідомило, що чоловік залишив Чехію і повернувся в Росію.

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Прокурор Марек Бодлак заявив тоді, що Франчетті не був зобов'язаний повідомляти про свій від'їзд, оскільки він був виправданий судом.

У лютому 2022 року Празький міський суд ухвалив рішення про можливість видачі Україні Франчетті. Але в червні він відмовив в екстрадиції, пославшись на те, що вона наразі неможлива "з огляду на ситуацію з війною в Україні та особисті обставини" затриманого.