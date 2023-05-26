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Суд в Чехии пересмотрит дело россиянина Франчетти, которого обвиняют в содействии оккупации Крыма

"Европейская правда"Пятница, 26 мая 2023, 02:54
Суд в Чехии пересмотрит дело россиянина Франчетти, которого обвиняют в содействии оккупации Крыма
Александр Франчетти. Скрин из видео

Городской суд Праги пересмотрит дело россиянина Александра Франчетти, которого прокуратура обвиняла в участии в насильственном удержании по меньшей мере 11 проукраински настроенных людей во время российской аннексии Крыма в 2014 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Czech Radio.

Верховный апелляционный суд Праги отменил предыдущий оправдательный приговор в отношении Франчетти, обвиняемого в содействии аннексии Крыма Россией в 2014 году.

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Франчетти обвиняли в создании организованной преступной группировки "Самооборона Крыма в Севастополе", запрещенной украинскими законами и направленной на подавление сопротивления проукраински настроенного населения в этом регионе. 

Франчетти якобы создал и финансировал разведывательную группу "Северный ветер", членам которой ежедневно давал инструкции. Полученную информацию он передавал, по мнению правоохранительных органов Украины, командованию ВМФ России.

Франчетти отрицает свою вину. Он утверждал, что в течение всего периода, описанного стороной обвинения, он находился в Москве. 

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Суд может назначить тюремное заключение сроком до 15 лет, если Франчетти признают виновным в создании организованной преступной группы для совершения теракта. После вынесения оправдательного приговора в октябре прошлого года суд освободил подозреваемого из-под стражи. Российское агентство ТАСС сообщило, что мужчина покинул Чехию и вернулся в Россию. 

Прокурор Марек Бодлак заявил тогда, что Франчетти не был обязан сообщать о своем отъезде, поскольку он был оправдан судом.

В феврале 2022 года Пражский городской суд принял решение о возможности выдачи Украине Франчетти. Но в июне он отказал в экстрадиции, сославшись на то, что она пока невозможна "учитывая ситуацию с войной в Украине и личные обстоятельства" задержанного.

Темы: ЧехиясудКрым
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