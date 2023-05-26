У Дніпрі прогриміли вибухи – ЗМІ

МІСТО ДНІПРО. ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Вночі 26 травня у місті Дніпро під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Джерело: "Суспільне" у Telegram

Деталі: Про те, що у Дніпрі чутно звуки вибухів, видання повідомило о 03:30.

"Обовʼязково реагуємо. Укриття або правило двох стін", – звернувся до містян очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Міський голова Борис Філатов закликав дотримуватися режиму інформаційної тиші – нічого не знімати і не публікувати.