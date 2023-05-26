У Дніпрі прогриміли вибухи – ЗМІ
П'ятниця, 26 травня 2023, 03:45
Вночі 26 травня у місті Дніпро під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Джерело: "Суспільне" у Telegram
Деталі: Про те, що у Дніпрі чутно звуки вибухів, видання повідомило о 03:30.
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"Обовʼязково реагуємо. Укриття або правило двох стін", – звернувся до містян очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
Міський голова Борис Філатов закликав дотримуватися режиму інформаційної тиші – нічого не знімати і не публікувати.