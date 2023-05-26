Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Дніпрі прогриміли вибухи – ЗМІ

"Українська правда"П'ятниця, 26 травня 2023, 03:45
У Дніпрі прогриміли вибухи – ЗМІ
МІСТО ДНІПРО. ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Вночі 26 травня у місті Дніпро під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Джерело: "Суспільне" у Telegram

Деталі: Про те, що у Дніпрі чутно звуки вибухів, видання повідомило о 03:30.

Реклама:

"Обовʼязково реагуємо. Укриття або правило двох стін", – звернувся до містян очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Міський голова Борис Філатов закликав дотримуватися режиму інформаційної тиші – нічого не знімати і не публікувати.

Теми: Дніпровибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Дніпро
У Дніпрі патрульні застрелили чоловіка, який чинив їм опір
До 10 зросла кількість постраждалих від удару по Дніпру
Ворог вдарив ракетами по Дніпру: 7 постраждалих, багато пошкоджень
Останні новини
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
Усі новини...
Реклама: