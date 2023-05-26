На Харківщині загинув чоловік: перевозив на мотоциклі вибухонебезпечний предмет

Одна людина загинула та ще одна дістала поранення у результаті вибуху невідомого предмета, який намагалися перевезти на мотоциклі.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "У с. Протопопівка Балаклійської громади Ізюмського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвалися 2 чоловіків".

Деталі: Повідомляється, що 39-річний чоловік, який перевозив підозрілий предмет в колясці мотоцикла, загинув на місці.

45-річний чоловік, який перебував поруч, отримав поранення та був госпіталізований в стані середньої тяжкості.