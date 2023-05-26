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На Харківщині загинув чоловік: перевозив на мотоциклі вибухонебезпечний предмет

Ірина БалачукП'ятниця, 26 травня 2023, 08:56
На Харківщині загинув чоловік: перевозив на мотоциклі вибухонебезпечний предмет
Фото ілюстративне з Telegram Синєгубова

Одна людина загинула та ще одна дістала поранення у результаті вибуху невідомого предмета, який намагалися перевезти на мотоциклі.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "У с. Протопопівка Балаклійської громади Ізюмського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвалися 2 чоловіків".

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Деталі: Повідомляється, що 39-річний чоловік, який перевозив підозрілий предмет в колясці мотоцикла, загинув на місці.

45-річний чоловік, який перебував поруч, отримав поранення та був госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Теми: Харківська областьвійнажертви
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