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На Харьковщине погиб мужчина: перевозил на мотоцикле взрывоопасный предмет

Ирина БалачукПятница, 26 мая 2023, 08:56
На Харьковщине погиб мужчина: перевозил на мотоцикле взрывоопасный предмет
Фото иллюстративное из Telegram Синегубова

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате взрыва неизвестного предмета, который пытались перевезти на мотоцикле.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "В с. Протопоповка Балаклейской общины Изюмского района на неизвестном взрывоопасном предмете подорвались 2 мужчин".

Детали: Сообщается, что 39-летний мужчина, который перевозил подозрительный предмет в коляске мотоцикла, погиб на месте.

45-летний мужчина, который находился рядом, получил ранения и был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

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Темы: Харьковская областьвойнажертвы
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