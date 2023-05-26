Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Харьковщине погиб мужчина: перевозил на мотоцикле взрывоопасный предмет

Ирина БалачукПятница, 26 мая 2023, 08:56
На Харьковщине погиб мужчина: перевозил на мотоцикле взрывоопасный предмет
Фото иллюстративное из Telegram Синегубова

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате взрыва неизвестного предмета, который пытались перевезти на мотоцикле.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "В с. Протопоповка Балаклейской общины Изюмского района на неизвестном взрывоопасном предмете подорвались 2 мужчин".

Реклама:

Детали: Сообщается, что 39-летний мужчина, который перевозил подозрительный предмет в коляске мотоцикла, погиб на месте.

45-летний мужчина, который находился рядом, получил ранения и был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Темы: Харьковская областьвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Харьковская область
Почти 1500 человек уже эвакуировали из Купянского района
Россияне ударили по пищевому предприятию в Купянске: убили охранника
Из Купянского района эвакуированы более 300 детей – Синегубов
Последние новости
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
Все новости...
Реклама: