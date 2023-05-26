На Харьковщине погиб мужчина: перевозил на мотоцикле взрывоопасный предмет

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате взрыва неизвестного предмета, который пытались перевезти на мотоцикле.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "В с. Протопоповка Балаклейской общины Изюмского района на неизвестном взрывоопасном предмете подорвались 2 мужчин".

Детали: Сообщается, что 39-летний мужчина, который перевозил подозрительный предмет в коляске мотоцикла, погиб на месте.

45-летний мужчина, который находился рядом, получил ранения и был госпитализирован в состоянии средней тяжести.