Японія анонсувала нові санкції проти РФ та засудила наміри розмістити ядерну зброю у Білорусі

Японія запровадить додаткові санкції проти Росії у зв’язку з її війною проти України, що передбачають замороження активів близько сотні фізичних і юридичних осіб та експортні обмеження.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Головний речник уряду Японії Хіроказу Матсуно повідомив, що Токіо готує нові санкції проти Росії після зустрічі Групи семи, яку Японія приймала минулого тижня і на якій союзники домовилися посилювати санкційний тиск на РФ у зв’язку з її агресивною війною проти України.

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Тим часом МЗС Японії оголосило деталі санкцій: йдеться про замороження активів 78 груп та 17 фізичних осіб, серед яких російські військові, а також заборону експорту 80 російським компаніям, серед яких є дослідницькі центри, що працюють на потреби військової промисловості.

Окрім того, Японія заборонить надавати Росії інженерно-будівельні послуги. Більш детально про санкції оголосять пізніше.

Хіроказу Матсуно також засудив розміщення російської ядерної зброї у Білорусі, про що самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко заявив у четвер.

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"Як єдина країна, що зазнала атомних ударів під час війни, Японія ніколи не вважатиме прийнятними російські погрози ядерною зброєю, не кажучи вже про її застосування", – наголосив речник.

Нагадаємо, у четвер міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території. За словами самопроголошеного білоруського диктатора Олександра Лукашенка, ядерна зброя РФ уже почала перекидатись у Білорусь.

США заявили, що не змінюють оцінки ядерної загрози РФ після її домовленостей із Білоруссю.