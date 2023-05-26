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Япония анонсировала новые санкции против РФ и осудила намерения разместить ядерное оружие в Беларуси

"Европейская правда"Пятница, 26 мая 2023, 09:03
Япония анонсировала новые санкции против РФ и осудила намерения разместить ядерное оружие в Беларуси
Флаг Японии. Фото pixabay.com

Япония введет дополнительные санкции против России в связи с ее войной против Украины, предусматривающие замораживание активов около сотни физических и юридических лиц и экспортные ограничения.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Главный представитель правительства Японии Хироказу Матсуно сообщил, что Токио готовит новые санкции против России после встречи "Группы семи", которую Япония принимала на прошлой неделе и на которой союзники договорились усиливать санкционное давление на РФ в связи с ее агрессивной войной против Украины.

Между тем МИД Японии объявил детали санкций: речь идет о замораживании активов 78 групп и 17 физических лиц, среди которых российские военные, а также запрет экспорта 80 российским компаниям, среди которых есть исследовательские центры, работающие на нужды военной промышленности.

Кроме того, Япония запретит предоставлять России инженерно-строительные услуги. Более подробно о санкциях объявят позже.

Хироказу Матсуно также осудил размещение российского ядерного оружия в Беларуси, о чем самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко заявил в четверг.

"Как единственная страна, подвергшаяся атомным ударам во время войны, Япония никогда не будет считать приемлемыми российские угрозы ядерным оружием, не говоря уже о его применении", – подчеркнул спикер.

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Напомним, в четверг министры обороны России и Беларуси подписали документы о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории. По словам самопровозглашенного белорусского диктатора Александра Лукашенко, ядерное оружие РФ уже начало перебрасываться в Беларусь..

США заявили, что не меняют оценки ядерной угрозы РФ после ее договоренностей с Беларусью.

Темы: ЯпонияРосcиясанкцииБеларусь
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