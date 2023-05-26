Канада анонсувала нову допомогу для України: зброя та навчання

Уряд Канади оголосив про надання додаткової військової допомоги для України, серед якої – додаткові боєприпаси та розширення навчальної програми для українських військових.

Про це йдеться у заяві уряду, пише "Європейська правда".

Про нову допомогу Канади оголосили після 12-ї зустрічі Контактної групи з оборони України, відомої як формат "Рамштайн".

Міністерка оборони Аніта Ананд оголосила, що Канада надішле до Польщі ще п’ятьох інструкторів з тактичної медицини на додачу до семи, які вже навчають там українських військових.

"Ці додаткові представники Збройних сил Канади подвоять кількість потенційних випускників програми", – зазначають у комюніке.

Окрім того, у рамках операції UNIFIER канадські та латвійські інструктори з 15 травня почали разом проводити підготовку командирів низової ланки.

З початку повномасштабної війни канадські інструктори навчили понад 2400 українських військових, а за час дії операції з 2015 року – понад 36 тисяч.

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Окрім того, Аніта Ананд анонсувала надання 43 ракет AIM-9 класу "повітря-повітря", зазначивши, що це допоможе Україні захищатися від повітряних ударів.

Міністерка також підтвердила, що обіцяна у квітні партія стрілецької зброї та боєприпасів частково поставлена, а решта прибуде невдовзі.

Зокрема, вже в Україні – кулемети, автомати, приладдя для чистки зброї і магазини. Ще мільйон набоїв 5,56 мм і 4800 штурмових гвинтівок привезуть "наступними тижнями".

Аніта Ананд також нагадала, що Канада допомагає перевозити військову допомогу від інших західних союзників і її військово-транспортні літаки доставили вже понад 4 тисячі тонн таких вантажів.

Загалом з початку 2022 року Канада надала Україні допомогу на понад 8 млрд доларів, частка військової допомоги у ній складає понад 1 млрд доларів. Серед наданого – вісім танків Leopard 2A4 і одна броньована ремонтна машина, ЗРК NASAMS та постріли до нього, 39 одиниць броньованої техніки, протитанкова зброя, стрілецька зброя, гаубиці M777 та боєприпаси до них, камери для безпілотників з високою роздільною здатністю, зимова форма для бійців та інше.

Нагадаємо, очільник Пентагону після 12-ї зустрічі формату "Рамштайн" оголосив, що США та інші учасниці Контактної групи з підтримки України зобов'язалися виділити їй військову допомогу на загальну суму $65 млрд.