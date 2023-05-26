Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Канада анонсувала нову допомогу для України: зброя та навчання

"Європейська правда"П'ятниця, 26 травня 2023, 10:37

Уряд Канади оголосив про надання додаткової військової допомоги для України, серед якої – додаткові боєприпаси та розширення навчальної програми для українських військових.

Про це йдеться у заяві уряду, пише "Європейська правда".

Про нову допомогу Канади оголосили після 12-ї зустрічі Контактної групи з оборони України, відомої як формат "Рамштайн". 

Міністерка оборони Аніта Ананд оголосила, що Канада надішле до Польщі ще п’ятьох інструкторів з тактичної медицини на додачу до семи, які вже навчають там українських військових. 

"Ці додаткові представники Збройних сил Канади подвоять кількість потенційних випускників програми", – зазначають у комюніке. 

Окрім того, у рамках операції UNIFIER канадські та латвійські інструктори з 15 травня почали разом проводити підготовку командирів низової ланки. 

З початку повномасштабної війни канадські інструктори навчили понад 2400 українських військових, а за час дії операції з 2015 року – понад 36 тисяч. 

ВІДЕО ДНЯ

Окрім того, Аніта Ананд анонсувала надання 43 ракет AIM-9 класу "повітря-повітря", зазначивши, що це допоможе Україні захищатися від повітряних ударів. 

Міністерка також підтвердила, що обіцяна у квітні партія стрілецької зброї та боєприпасів частково поставлена, а решта прибуде невдовзі. 

Зокрема, вже в Україні – кулемети, автомати, приладдя для чистки зброї і магазини. Ще мільйон набоїв 5,56 мм і 4800 штурмових гвинтівок привезуть "наступними тижнями". 

Аніта Ананд також нагадала, що Канада допомагає перевозити військову допомогу від інших західних союзників і її військово-транспортні літаки доставили вже понад 4 тисячі тонн таких вантажів. 

Загалом з початку 2022 року Канада надала Україні допомогу на понад 8 млрд доларів, частка військової допомоги у ній складає понад 1 млрд доларів. Серед наданого – вісім танків Leopard 2A4 і одна броньована ремонтна машина, ЗРК NASAMS та постріли до нього, 39 одиниць броньованої техніки, протитанкова зброя, стрілецька зброя, гаубиці M777 та боєприпаси до них, камери для безпілотників з високою роздільною здатністю, зимова форма для бійців та інше.

Нагадаємо, очільник Пентагону після 12-ї зустрічі формату "Рамштайн" оголосив, що США та інші учасниці Контактної групи з підтримки України зобов'язалися виділити їй військову допомогу на загальну суму $65 млрд.

Теми: КанадаУкраїназброявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Одеську область очолить керівник столичної прокуратури

Керівник Укрзалізниці прокоментував обшуки й хабар автівкою у підлеглого

Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня – джерело

Росіяни вели наступ на трьох напрямках, але ніде не просунулись – Маляр

Світлом заживлять усіх абонентів у найближчі декілька годин – "Укренерго"

​Виїхав з України: депутата Київради Трубіцина просять оголосити в міжнародний розшук

Усі новини...
Канада
Зеленський провів зустріч з Трюдо: говорили про ситуацію на фронті
Річна інфляція в Канаді у квітні зросла вперше за 10 місяців
Канада готує санкції проти корупціонерів та порушників прав людини у Молдові
Останні новини
17:51
ЄС запровадив санкції проти причетних до дестабілізації Молдови: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:49
Nvidia першою серед виробників чипів досягла капіталізації в $1 трильйон
17:38
Італія готує новий пакет військової допомоги Україні, ЗМІ пишуть про нову SAMP/T
17:30
В Ірані судять журналістку за публікації про смерть жінки, затриманої "поліцією моралі"
17:24
Подяка від Буданова та “отвєтка” Лободи: у мережі кепкують із БПЛА “від Лорак”
17:24
СБУ закликає власників вуличних вебкамер вимкнути онлайн і не підігравати ворогу
17:21
Україна отримає другий транш МВФ на $900 млн: місія фонду завершилася успішно
17:06
Одеську область очолить керівник столичної прокуратури
17:05
фотоНа аукціоні продадуть срібний олівець Гітлера
17:03
Мінфін залучив 11 мільярдів від продажу ОВДП: ставка однієї з позицій знизилась
Усі новини...
Реклама: