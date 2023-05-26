Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Канада анонсувала нову допомогу для України: зброя та навчання

"Європейська правда"П'ятниця, 26 травня 2023, 10:37

Уряд Канади оголосив про надання додаткової військової допомоги для України, серед якої – додаткові боєприпаси та розширення навчальної програми для українських військових.

Про це йдеться у заяві уряду, пише "Європейська правда".

Про нову допомогу Канади оголосили після 12-ї зустрічі Контактної групи з оборони України, відомої як формат "Рамштайн". 

Реклама:

Міністерка оборони Аніта Ананд оголосила, що Канада надішле до Польщі ще п’ятьох інструкторів з тактичної медицини на додачу до семи, які вже навчають там українських військових. 

"Ці додаткові представники Збройних сил Канади подвоять кількість потенційних випускників програми", – зазначають у комюніке. 

Окрім того, у рамках операції UNIFIER канадські та латвійські інструктори з 15 травня почали разом проводити підготовку командирів низової ланки. 

ВІДЕО ДНЯ

З початку повномасштабної війни канадські інструктори навчили понад 2400 українських військових, а за час дії операції з 2015 року – понад 36 тисяч. 

Окрім того, Аніта Ананд анонсувала надання 43 ракет AIM-9 класу "повітря-повітря", зазначивши, що це допоможе Україні захищатися від повітряних ударів. 

Міністерка також підтвердила, що обіцяна у квітні партія стрілецької зброї та боєприпасів частково поставлена, а решта прибуде невдовзі. 

Зокрема, вже в Україні – кулемети, автомати, приладдя для чистки зброї і магазини. Ще мільйон набоїв 5,56 мм і 4800 штурмових гвинтівок привезуть "наступними тижнями". 

Аніта Ананд також нагадала, що Канада допомагає перевозити військову допомогу від інших західних союзників і її військово-транспортні літаки доставили вже понад 4 тисячі тонн таких вантажів. 

Загалом з початку 2022 року Канада надала Україні допомогу на понад 8 млрд доларів, частка військової допомоги у ній складає понад 1 млрд доларів. Серед наданого – вісім танків Leopard 2A4 і одна броньована ремонтна машина, ЗРК NASAMS та постріли до нього, 39 одиниць броньованої техніки, протитанкова зброя, стрілецька зброя, гаубиці M777 та боєприпаси до них, камери для безпілотників з високою роздільною здатністю, зимова форма для бійців та інше.

Нагадаємо, очільник Пентагону після 12-ї зустрічі формату "Рамштайн" оголосив, що США та інші учасниці Контактної групи з підтримки України зобов'язалися виділити їй військову допомогу на загальну суму $65 млрд.

Теми: КанадаУкраїназброявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Канада
ДТП з українцями в Італії: МЗС каже про чотирьох ушпиталених у важкому стані
Україна і Канада розпочали переговори про безпекові гарантії
Росіяни поставили ультиматум Канаді через арештований "Руслан"
Останні новини
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
Усі новини...
Реклама: