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Канада анонсировала новую помощь для Украины: оружие и обучение

"Европейская правда"Пятница, 26 мая 2023, 10:37

Правительство Канады объявило о предоставлении дополнительной военной помощи для Украины, среди которой – дополнительные боеприпасы и расширение учебной программы для украинских военных.

Об этом говорится в заявлении правительства, пишет "Европейская правда".

О новой помощи Канады объявили после 12-й встречи Контактной группы по обороне Украины, известной как формат "Рамштайн".

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Министр обороны Анита Ананд объявила, что Канада направит в Польшу еще пятерых инструкторов по тактической медицине в дополнение к семи, которые уже обучают там украинских военных.

"Эти дополнительные представители Вооруженных сил Канады удвоят количество потенциальных выпускников программы", – отмечают в коммюнике.

Кроме того, в рамках операции UNIFIER канадские и латвийские инструкторы с 15 мая начали вместе проводить подготовку командиров низового звена.

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С начала полномасштабной войны канадские инструкторы обучили более 2400 украинских военных, а за время действия операции с 2015 года – более 36 тысяч.

Кроме того, Анита Ананд анонсировала предоставление 43 ракет AIM-9 класса "воздух-воздух", отметив, что это поможет Украине защищаться от воздушных ударов.

Министр также подтвердила, что обещанная в апреле партия стрелкового оружия и боеприпасов частично поставлена, а остальное прибудет вскоре.

В частности, уже в Украине – пулеметы, автоматы, принадлежности для чистки оружия и магазины. Еще миллион патронов 5,56 мм и 4800 штурмовых винтовок привезут "в следующие недели".

Ананд также напомнила, что Канада помогает перевозить военную помощь от других западных союзников и ее военно-транспортные самолеты доставили уже более 4 тысяч тонн таких грузов.

Всего с начала 2022 года Канада предоставила Украине помощь на более 8 млрд долларов, доля военной помощи в ней составляет более 1 млрд долларов. Среди предоставленного – восемь танков Leopard 2A4 и одна бронированная ремонтная машина, ЗРК NASAMS и снаряды к ним, 39 единиц бронированной техники, противотанковое оружие, стрелковое оружие, гаубицы M777 и боеприпасы к ним, камеры для беспилотников с высоким разрешением, зимняя форма для бойцов и прочее.

Темы: КанадаУкраинаоружиевойна
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