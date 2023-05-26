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Шольц думає ще раз поговорити з Путіним "у належний час"

"Європейська правда"П'ятниця, 26 травня 2023, 11:17

Канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що планує одного дня знову поговорити з президентом Росії Владіміром Путіним, не даючи часових перспектив, коли це може статися. 

Як повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Kölner Stadt-Anzeiger.

Канцлер зазначив, що з його останньої телефонної розмови з Путіним вже "минув деякий час".

"Але я планую знову поговорити з Путіним у належний час", – сказав Шольц. 

Він наголосив, що передумовою для справедливого миру має бути вихід російських військ з України. 

Шольц також сказав, що Росія має розуміти неприйнятність "холодного миру" – зокрема, сценарію, за яким поточна лінія фронту стане новим "кордоном" між Росією та Україною, оскільки це лише легітимізувало би попередні дії Путіна. 

Коли канцлера окремо спитали, чи це стосується також Криму, він повторив попередню відповідь. "Росія має вивести війська. Не ми маємо визначати, якої угоди хоче досягти Україна". Spiegel зауважує, що мовою оригіналу канцлер вжив щодо виведення військ більш загальну фразу "Rückzug von Truppen", не "Rückzug der Truppen", що могло би означати "усі війська". 

ВІДЕО ДНЯ

Шольц додав, що у підсумку війна має завершитися угодою між Росією та Україною. 

Раніше канцлер Німеччини висловив впевненість, що Україна після завершення війни стане членом ЄС, але не зможе швидко вступити до НАТО

Теми: ШольцПутін
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