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Шольц думает еще раз поговорить с Путиным "в надлежащее время"

"Европейская правда"Пятница, 26 мая 2023, 11:17

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что планирует однажды снова поговорить с президентом России Владимиром Путиным, не давая временных перспектив, когда это может произойти.

Как сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Kölner Stadt-Anzeiger.

Канцлер отметил, что с его последнего телефонного разговора с Путиным уже "прошло некоторое время".

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"Но я планирую снова поговорить с Путиным в надлежащее время", – сказал Шольц.

Он подчеркнул, что предпосылкой для справедливого мира должен быть выход российских войск из Украины.

Шольц также сказал, что Россия должна понимать неприемлемость "холодного мира" – в частности, сценария, по которому текущая линия фронта станет новой "границей" между Россией и Украиной, поскольку это лишь легитимизировало бы предыдущие действия Путина.

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Когда канцлера отдельно спросили, касается ли это также Крыма, он повторил предыдущий ответ. "Россия должна вывести войска. Не мы должны определять, какого соглашения хочет достичь Украина". Spiegel отмечает, что на языке оригинала канцлер употребил относительно вывода войск более общую фразу "Rückzug von Truppen", не "Rückzug der Truppen", что могло бы означать "все войска".

Шольц добавил, что в итоге война должна завершиться соглашением между Россией и Украиной.

Ранее канцлер Германии выразил уверенность, что Украина после завершения войны станет членом ЕС, но не сможет быстро вступить в НАТО.

Темы: ШольцПутин
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