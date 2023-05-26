Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У США засудили до 18 років в'язниці учасника штурму Капітолія

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 26 травня 2023, 11:39
У США засудили до 18 років в'язниці учасника штурму Капітолія
Стюарт Родс, Getty images

Лідера ультраправого американського угруповання "Хранителі присяги" (Oath Keepers) Стюарта Родса засуджено до 18 років тюремного ув'язнення за участь у заворушеннях у Капітолії.

Джерело: BBC, CNN

Деталі: Родс був засуджений за звинуваченням у підбурюванні до заколоту та інших злочинах. Прокуратура просила для нього 25 років. 

ЗМІ повідомляють, що це найсуворіший вирок, винесений у справі про штурм Капітолія. 

На слуханнях лідер ополчення не заявив, що вважає себе політичним в'язнем, а також наполягав на тому, що "Хранителі присяги" мали намір захищати тільки інших протестувальників. Суддя відхилив ці твердження і висловив стурбованість агресивною риторикою Родса, зокрема погрозою повісити Ненсі Пелосі.

BBC повідомляє, що Стюарт Родс, юрист і колишній десантник армії США, який здобув освіту в Єльському університеті, заснував організацію "Хранителі присяги" 2009 року.

Озброєні члени групи з'являлися на низці протестів і протистоянь і в підсумку стали переконаними прихильниками Дональда Трампа.

ВІДЕО ДНЯ

Родс розпочав кампанію з відхилення результатів виборів через два дні після голосування в листопаді 2020 року. Він заявив: "Ми не впораємося з цим без громадянської війни... Готуйте свій розум, тіло, дух".

Члени групи витратили тисячі доларів на зброю і спорядження і сховали їх у номері готелю у Вірджинії незадовго до 6 січня 2021 року. Під час штурму Капітолія Родс був зовні будівлі, відповідаючи на телефонні дзвінки та повідомлення. У будівлю проникали інші "Хранителі присяги".

Адвокати захисти стверджували, що схрон зі зброєю ніколи не використовувався, а ополчення виконувало оборонне завдання. Вони планують оскаржити вирок.

Теми: СШАсудмітинги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Одеську область очолить керівник столичної прокуратури

Керівник Укрзалізниці прокоментував обшуки й хабар автівкою у підлеглого

Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня – джерело

Росіяни вели наступ на трьох напрямках, але ніде не просунулись – Маляр

Світлом заживлять усіх абонентів у найближчі декілька годин – "Укренерго"

​Виїхав з України: депутата Київради Трубіцина просять оголосити в міжнародний розшук

Усі новини...
США
США дали зрозуміти Україні, що не підтримують атаки на територію Росії – Кірбі
У США наближаються до "боргової" угоди: що передбачає
Проти керівника "Вагнера" у Малі в США запровадили санкції
Останні новини
17:51
ЄС запровадив санкції проти причетних до дестабілізації Молдови: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:49
Nvidia першою серед виробників чипів досягла капіталізації в $1 трильйон
17:38
Італія готує новий пакет військової допомоги Україні, ЗМІ пишуть про нову SAMP/T
17:30
В Ірані судять журналістку за публікації про смерть жінки, затриманої "поліцією моралі"
17:24
Подяка від Буданова та “отвєтка” Лободи: у мережі кепкують із БПЛА “від Лорак”
17:24
СБУ закликає власників вуличних вебкамер вимкнути онлайн і не підігравати ворогу
17:21
Україна отримає другий транш МВФ на $900 млн: місія фонду завершилася успішно
17:06
Одеську область очолить керівник столичної прокуратури
17:05
фотоНа аукціоні продадуть срібний олівець Гітлера
17:03
Мінфін залучив 11 мільярдів від продажу ОВДП: ставка однієї з позицій знизилась
Усі новини...
Реклама: