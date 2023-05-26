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У США засудили до 18 років в'язниці учасника штурму Капітолія

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 26 травня 2023, 11:39
У США засудили до 18 років в'язниці учасника штурму Капітолія
Стюарт Родс, Getty images

Лідера ультраправого американського угруповання "Хранителі присяги" (Oath Keepers) Стюарта Родса засуджено до 18 років тюремного ув'язнення за участь у заворушеннях у Капітолії.

Джерело: BBC, CNN

Деталі: Родс був засуджений за звинуваченням у підбурюванні до заколоту та інших злочинах. Прокуратура просила для нього 25 років. 

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ЗМІ повідомляють, що це найсуворіший вирок, винесений у справі про штурм Капітолія. 

На слуханнях лідер ополчення не заявив, що вважає себе політичним в'язнем, а також наполягав на тому, що "Хранителі присяги" мали намір захищати тільки інших протестувальників. Суддя відхилив ці твердження і висловив стурбованість агресивною риторикою Родса, зокрема погрозою повісити Ненсі Пелосі.

BBC повідомляє, що Стюарт Родс, юрист і колишній десантник армії США, який здобув освіту в Єльському університеті, заснував організацію "Хранителі присяги" 2009 року.

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Озброєні члени групи з'являлися на низці протестів і протистоянь і в підсумку стали переконаними прихильниками Дональда Трампа.

Родс розпочав кампанію з відхилення результатів виборів через два дні після голосування в листопаді 2020 року. Він заявив: "Ми не впораємося з цим без громадянської війни... Готуйте свій розум, тіло, дух".

Члени групи витратили тисячі доларів на зброю і спорядження і сховали їх у номері готелю у Вірджинії незадовго до 6 січня 2021 року. Під час штурму Капітолія Родс був зовні будівлі, відповідаючи на телефонні дзвінки та повідомлення. У будівлю проникали інші "Хранителі присяги".

Адвокати захисти стверджували, що схрон зі зброєю ніколи не використовувався, а ополчення виконувало оборонне завдання. Вони планують оскаржити вирок.

Теми: СШАсудмітинги
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