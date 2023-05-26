У США засудили до 18 років в'язниці учасника штурму Капітолія

Лідера ультраправого американського угруповання "Хранителі присяги" (Oath Keepers) Стюарта Родса засуджено до 18 років тюремного ув'язнення за участь у заворушеннях у Капітолії.

Джерело: BBC, CNN

Деталі: Родс був засуджений за звинуваченням у підбурюванні до заколоту та інших злочинах. Прокуратура просила для нього 25 років.

ЗМІ повідомляють, що це найсуворіший вирок, винесений у справі про штурм Капітолія.

На слуханнях лідер ополчення не заявив, що вважає себе політичним в'язнем, а також наполягав на тому, що "Хранителі присяги" мали намір захищати тільки інших протестувальників. Суддя відхилив ці твердження і висловив стурбованість агресивною риторикою Родса, зокрема погрозою повісити Ненсі Пелосі.

BBC повідомляє, що Стюарт Родс, юрист і колишній десантник армії США, який здобув освіту в Єльському університеті, заснував організацію "Хранителі присяги" 2009 року.

Озброєні члени групи з'являлися на низці протестів і протистоянь і в підсумку стали переконаними прихильниками Дональда Трампа.

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Родс розпочав кампанію з відхилення результатів виборів через два дні після голосування в листопаді 2020 року. Він заявив: "Ми не впораємося з цим без громадянської війни... Готуйте свій розум, тіло, дух".

Члени групи витратили тисячі доларів на зброю і спорядження і сховали їх у номері готелю у Вірджинії незадовго до 6 січня 2021 року. Під час штурму Капітолія Родс був зовні будівлі, відповідаючи на телефонні дзвінки та повідомлення. У будівлю проникали інші "Хранителі присяги".

Адвокати захисти стверджували, що схрон зі зброєю ніколи не використовувався, а ополчення виконувало оборонне завдання. Вони планують оскаржити вирок.