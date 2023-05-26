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В США приговорили к 18 годам тюрьмы участника штурма Капитолия

Татьяна ЛозовенкоПятница, 26 мая 2023, 11:39
В США приговорили к 18 годам тюрьмы участника штурма Капитолия
Стюарт Родс, Getty images

Лидер ультраправой американской группироваки "Хранители присяги" (Oath Keepers) Стюарт Родс приговорен к 18 годам тюремного заключения за участие в беспорядках в Капитолии.

Источник: BBC, CNN

Детали: Родс был осужден по обвинению в подстрекательстве к мятежу и других преступлениях. Прокуратура просила для него 25 лет. 

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СМИ сообщают, что это самый суровый приговор, вынесенный по делу о штурме Капитолия. 

На слушаниях  лидер ополчения не заявил, что считает себя политическим заключенным, а такоже настаивал на том, что "Хранители присяги" намеревались защищать только других протестующих.

Судья отклонил эти утверждения и выразил обеспокоенность агрессивной риторикой Родса, в частности угрозой повесить Нэнси Пелоси.

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BBC сообщает, что Стюарт Родс, юрист и бывший десантник армии США, получивший образование в Йельском университете, основал организацию "Хранители присяги" в 2009 году.

Вооруженные члены группы появлялись на ряде протестов и противостояний и в итоге стали убежденными сторонниками Дональда Трампа.

Родс начал кампанию по отклонению результатов выборов через два дня после голосования в ноябре 2020 года. Он заявил: "Мы не справимся с этим без гражданской войны… Готовьте свой разум, тело, дух".

Члены группы потратили тысячи долларов на оружие и снаряжение и спрятали их в номере отеля в Вирджинии незадолго до 6 января 2021 года. Во время штурма Капитолия Родс был снаружи здания, отвечая на телефонные звонки и сообщения. В здание проникали другие "Хранители присяги".

Адвокаты захисты утверждали, что схрон с оружием никогда не использовался, а ополчение выполняло оборонительную задачу. Они планируют обжаловать приговор.

Темы: СШАсудмитинги
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