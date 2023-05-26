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Новий випуск УП.Чат: Роль Жеваго у справі Князєва, мільярдні втрати від контрактів Міноборони

"Українська правда"П'ятниця, 26 травня 2023, 12:11
Новий випуск УП.Чат: Роль Жеваго у справі Князєва, мільярдні втрати від контрактів Міноборони

"Чи заважає війна виявляти корупцію та боротися з нею?" – це питання стало головною темою нового випуску "УП.Чат".

Учасники програми обговорили, чи передавав олігарх Костянтин Жеваго мільйонний хабар голові Верховного суду Всеволоду Князєву; як сину Миколи Азарова вдалося уникнути санкцій ЄС та продавати на Захід російське вугілля; чому Міноборони уклало мільярдні контракти на постачання зброї та військової техніки, але так і не отримало свого замовлення

Деталі: У розмові в’язали участь журналісти "Української правди" Михайло Ткач, Софія Середа та Соня Лукашова, а також редакторка і журналістка проєкту Bihus.Info Аліса Юрченко.   

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Теми: ЖевагоМіноборони
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