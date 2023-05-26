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Новый выпуск УП.Чат: Роль Жеваго в деле Князева, миллиардные потери от контрактов Минобороны

"Украинская правда"Пятница, 26 мая 2023, 12:11
Новый выпуск УП.Чат: Роль Жеваго в деле Князева, миллиардные потери от контрактов Минобороны

"Мешает ли война выявлять коррупцию и бороться с ней?" - этот вопрос стал главной темой нового выпуска "УП.Чат".

Участники программы обсудили, передавал ли олигарх Константин Жеваго миллионную взятку председателю Верховного суда Всеволоду Князеву; как сыну Николая Азарова удалось избежать санкций ЕС и продавать на Запад российский уголь; почему Минобороны заключило миллиардные контракты на поставку оружия и военной техники, но так и не получило своего заказа.

Детали: В разговоре приняли участие журналисты "Украинской правды" Михаил Ткач, София Середа и Соня Лукашова, а также редактор и журналистка проекта Bihus.Info Алиса Юрченко.

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Темы: ЖевагоМинобороны
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