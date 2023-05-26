Суд арештував траулер російського олігарха вартістю 1 мільярд

Суд наклав арешт на риболовецький траулер "Бухта Соколовская", який належить холдингу підсанкційного російського олігарха Олександра Верховського. Вартість промислового судна становить майже 1 млрд гривень.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Встановлено, що Верховський входить до найближчого оточення Кремля і є одним з найбільших фінансових "донорів" війни проти України".

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Деталі: Риболовецький промисел російського бізнесмена дозволяв йому регулярно перераховувати мільярдні суми до бюджету РФ. Арештований траулер є складовою торговельного "флоту" олігарха.

Ще до повномасштабного вторгнення російський траулер добудовувався на суднобудівельному заводі у Миколаєві.

Для обходу санкцій бенефіціарний власник судна оформив його на одну з підконтрольних компаній у Приморському краї РФ. Однак, співробітники СБУ викрили оборудку і заблокували російський траулер.

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Наразі судно передано в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).