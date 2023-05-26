Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд арештував траулер російського олігарха вартістю 1 мільярд

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 26 травня 2023, 12:33
Суд арештував траулер російського олігарха вартістю 1 мільярд
Фото: "НикВести"

Суд наклав арешт на риболовецький траулер "Бухта Соколовская", який належить холдингу підсанкційного російського олігарха Олександра Верховського. Вартість промислового судна становить майже 1 млрд гривень.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Встановлено, що Верховський входить до найближчого оточення Кремля і є одним з найбільших фінансових "донорів" війни проти України".

Деталі: Риболовецький промисел російського бізнесмена дозволяв йому регулярно перераховувати мільярдні суми до бюджету РФ. Арештований траулер є складовою торговельного "флоту" олігарха.

Ще до повномасштабного вторгнення російський траулер добудовувався на суднобудівельному заводі у Миколаєві.

Для обходу санкцій бенефіціарний власник судна оформив його на одну з підконтрольних компаній у Приморському краї РФ. Однак, співробітники СБУ викрили оборудку і заблокували російський траулер.

Наразі судно передано в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СБУарештсанкціївійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Італія готує новий пакет військової допомоги Україні, ЗМІ пишуть про нову SAMP/T

Одеську область очолить керівник столичної прокуратури

Керівник Укрзалізниці прокоментував обшуки й хабар автівкою у підлеглого

Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня – джерело

Росіяни вели наступ на трьох напрямках, але ніде не просунулись – Маляр

Світлом заживлять усіх абонентів у найближчі декілька годин – "Укренерго"

Усі новини...
СБУ
Дружина в. о. голови БЕБ будує готель та продає "УЗ" діоди за завищеними цінами – ЗМІ
Командувачу ЧФ РФ загрожує довічне за наказ обстрілювати Україну "Калібрами"
Прикордонники зупинили попа УПЦ МП, фаната "руского міра": обставини спокуси зрадою зʼясує СБУ
Останні новини
17:59
У РФ заявили, що видали 1,5 млн паспортів на окупованих територіях України 
17:51
ЄС запровадив санкції проти причетних до дестабілізації Молдови: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:49
Nvidia першою серед виробників чипів досягла капіталізації в $1 трильйон
17:38
Італія готує новий пакет військової допомоги Україні, ЗМІ пишуть про нову SAMP/T
17:30
В Ірані судять журналістку за публікації про смерть жінки, затриманої "поліцією моралі"
17:24
Подяка від Буданова та “отвєтка” Лободи: у мережі кепкують із БПЛА “від Лорак”
17:24
СБУ закликає власників вуличних вебкамер вимкнути онлайн і не підігравати ворогу
17:21
Україна отримає другий транш МВФ на $900 млн: місія фонду завершилася успішно
17:06
Одеську область очолить керівник столичної прокуратури
17:05
фотоНа аукціоні продадуть срібний олівець Гітлера
Усі новини...
Реклама: