Суд арестовал траулер российского олигарха стоимостью 1 миллиард

Суд наложил арест на рыболовецкий траулер "Бухта Соколовская", который принадлежит холдингу подсанкционного российского олигарха Александра Верховского. Стоимость промышленного судна составляет почти 1 млрд гривен.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Установлено, что Верховский входит в ближайшее окружение Кремля и является одним из крупнейших финансовых "доноров" войны против Украины".

Детали: Рыболовецкий промысел российского бизнесмена позволял ему регулярно перечислять миллиардные суммы в бюджет РФ. Арестованный траулер является составляющей торгового "флота" олигарха.

Еще до полномасштабного вторжения российский траулер достраивался на судостроительном заводе в Николаеве.

Для обхода санкций бенефициарный владелец судна оформил его на одну из подконтрольных компаний в Приморском крае РФ. Однако, сотрудники СБУ разоблачили сделку и заблокировали российский траулер.

Сейчас судно передано в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).