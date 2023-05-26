У Німеччині невідомий проник в урядовий кортеж і накинувся на Шольца

В Німеччині невідомий чоловік на своєму автомобілі приєднався до урядового кортежу, в якому пересувався канцлер Олаф Шольц.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

За інформацією видання, Шольц перебував на заході в будівлі Європейського центрального банку у Франкфурті-на-Майні. Після цього він разом з міністром фінансів Крістіаном Лінднером вирушив до аеропорту у супроводі поліцейських та охорони.

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Дорогою чоловік, ім’я якого не називається, на своєму автомобілі приєднався до урядового кортежу. Згодом він стверджуватиме, що думав, що це весілля.

Водночас поліція, вочевидь, не помітила автомобіль, який не був частиною урядової колони.

Хоча номерів автомобіля не було в базі, його пропустили на закриту територію аеропорту Фрапорт.

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Члени делегації швидко піднялися на борт урядового літака, але Шольц затримався, оскільки говорив по телефону в авто.

Після цього Шольц вийшов з лімузина і захотів подякувати охоронцям і зробити фото на пам'ять, як він це часто робить.

У цей момент до нього підбігає невідомий чоловік і раптово кидається на канцлера, тисне йому руку і притискає до грудей, намагаючись обійняти. Лише коли чоловік відпускає Шольца, охоронці усвідомлюють небезпеку ситуації.

Сам канцлер спокійно відреагував на інцидент, не надавши йому значення. Однак, як зазначає видання, він матиме наслідки для урядової охорони.

Нагадаємо, у березні скоїли напад на депутата парламенту Фінляндії Бена Цюсковича.