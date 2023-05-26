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В Германии неизвестный проник в правительственный кортеж и набросился на Шольца

"Европейская правда"Пятница, 26 мая 2023, 13:11
В Германии неизвестный проник в правительственный кортеж и набросился на Шольца
ОЛАФ ШОЛЬЦ, ФОТО GETTY IMAGES

В Германии неизвестный мужчина на своем автомобиле присоединился к правительственному кортежу, в котором передвигался канцлер Олаф Шольц.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

По информации издания, Шольц находился на мероприятии в здании Европейского центрального банка во Франкфурте-на-Майне. После этого он вместе с министром финансов Кристианом Линднером отправился в аэропорт в сопровождении полицейских и охраны.

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По дороге мужчина, имя которого не называется, на своем автомобиле присоединился к правительственному кортежу. Впоследствии он будет утверждать, что думал, что это свадьба.

Темы: ШольцГермания
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