В Германии неизвестный проник в правительственный кортеж и набросился на Шольца
Пятница, 26 мая 2023, 13:11
В Германии неизвестный мужчина на своем автомобиле присоединился к правительственному кортежу, в котором передвигался канцлер Олаф Шольц.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.
По информации издания, Шольц находился на мероприятии в здании Европейского центрального банка во Франкфурте-на-Майне. После этого он вместе с министром финансов Кристианом Линднером отправился в аэропорт в сопровождении полицейских и охраны.
По дороге мужчина, имя которого не называется, на своем автомобиле присоединился к правительственному кортежу. Впоследствии он будет утверждать, что думал, что это свадьба.
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