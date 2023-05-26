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У Зеленського розповіли, яким бачать ідеальний формат гарантій безпеки для України

"Європейська правда"П'ятниця, 26 травня 2023, 13:59

На цей час в Офісі президента України вважають найкращим варіантом гарантій безпеки поєднання ідеї "Київського безпекового компакту" та гарантій на зразок тих, які має Ізраїль.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він зазначив, що скоріш за все між союзниками ще тривають консультації і жодних фінальних домовленостей щодо можливих гарантій безпеки для України не погодили.

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"Для нас на сьогодні ідеальна форма – це мікс із Kyiv Security Compact (Київський безпековий договір – ІФ-У) і зобов'язань за прикладом тих, які взяли США перед Ізраїлем. Тобто, найкраще з обох концепцій. І друге: фіксація в тому чи іншому вигляді безальтернативності того, що ми на шляху до членства в НАТО, а до вступу в Альянс – отримання гарантій безпеки", – деталізував Андрій Єрмак.

"Це має бути пакет документів. Але при цьому дуже важливо, щоб наші очікування не були більшими, ніж, умовно кажучи, гарантії за Вашингтонським договором. Щоб ми чітко сформулювали юридичну обов'язковість. Щоб ми взяли найкраще з пакета домовленостей з Ізраїлем – а це пакет, це не один документ, – і Kyiv Security Compact", – додав очільник Офісу президента. 

Нагадаємо, днями The Wall Street Journal опублікував матеріал про те, що ключові держави-члени НАТО попередньо підтримали ідею надання Україні гарантій безпеки до набуття членства на основі Київського безпекового договору (Kyiv Security Compact).

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Теми: війнаЗеленськийсвіт
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