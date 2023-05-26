У Зеленского рассказали, каким видят идеальный формат гарантий безопасности для Украины

В настоящее время в Офисе президента Украины считают лучшим вариантом гарантий безопасности сочетание идеи Kyiv Security Compact и гарантий вроде тех, которые есть у Израиля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Он отметил, что, скорее всего, между союзниками еще продолжаются консультации и никаких финальных договоренностей о возможных гарантиях безопасности для Украины не согласовали.

Реклама:

"Для нас на сегодня идеальная форма – это микс из Kyiv Security Compact (Киевский договор о безопасности) и обязательств по примеру тех, которые взяли США перед Израилем. То есть лучшее из обеих концепций. И второе: фиксация в том или ином виде безальтернативности того, что мы на пути к членству в НАТО, а к вступлению в Альянс – получение гарантий безопасности", – детализировал Андрей Ермак.

"Это должен быть пакет документов. Но при этом очень важно, чтобы наши ожидания не были большими, чем, условно говоря, гарантии по Вашингтонскому договору. Чтобы мы четко сформулировали юридическую обязательность. Чтобы мы взяли лучшее из пакета договоренностей с Израилем – а это пакет, это не один документ, – и Kyiv Security Compact", – добавил глава Офиса президента.

Напомним, на днях The Wall Street Journal опубликовал материал о том, что ключевые государства-члены НАТО предварительно поддержали идею предоставления Украине гарантий безопасности до приобретения членства на основе Киевского договора о безопасности Kyiv Security Compact).

ВИДЕО ДНЯ

Президент Владимир Зеленский настаивает, что Украина не будет соглашаться на предложения, которые могли бы заменить ее членство в НАТО.