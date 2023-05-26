У НАТО думають запропонувати Україні поглиблене партнерство – ЗМІ

Країни-члени НАТО схиляються до того, щоби запропонувати Україні розширений формат партнерства і таким чином продемонструвати політичну підтримку, але й не давати конкретної "дорожньої мапи" щодо вступу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі Euractiv.

Кілька дипломатів з країн-членів розповіли Euractiv, що ідея про певне розширення відносин України і НАТО, зокрема, шляхом створення Ради "Україна-НАТО", здобуває підтримку і в цьому бачать спосіб продемонструвати крок назустріч.

Наступного тижня міністри закордонних справ країн НАТО мають зустрітися в Осло та обговорити формат цього майбутнього органу і часові рамки його створення, як і перспективи майбутнього членства України та продовження військової допомоги.

Ідея передбачає, щоби Україна у форматі Ради Україна-НАТО була повноправним учасником, а не просто запрошеною для дискусій, як зараз.

Відтак Київ зможе ініціювати зустрічі, коли бачитиме у цьому потребу, і це спростило би пряме інформування союзників про поточну ситуацію на полі бою, розповідають двоє співрозмовників.

Окрім того, такий формат відкрив би можливість співпрацювати у нових сферах і загалом поглибити співпрацю. Йдеться, зокрема, про детальніший обмін розвідданими та консультації, спільні навчання, інвестиції в обронпром, підвищення взаємосумісності збройних сил

ВІДЕО ДНЯ

У цих дискусіях деякі держави НАТО зауважують, що Рада НАТО-Росія досі існує, хоча зустрічей давно не проводять, але Україна при цьому досі не має такого формату співпраці з Альянсом.

Чимало дипломатів у НАТО визнають, що про швидкий вступ України не йдеться, але є і прихильники думки, що час офіційно відкрити їй шлях до членства.

Більш рішуче налаштовані держави Східної Європи вважають, що НАТО має надіслати чіткий сигнал про те, що Україна зможе вступити до Альянсу після війни, і надати їй "дорожню мапу" для руху до цієї мети.

За інформацією видання, такі ключові держави як США та Німеччина налаштовані дуже обережно, Угорщина – рішуче проти через свої претензії до Києва, а Франція та Британія займають помірковану позицію.

У кулуарних розмовах українські посадовці визнають, що про вступ до НАТО найближчим часом точно не доводиться сподіватися, але вони просять союзників про сильний сигнал.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг на одній з нещодавніх публічних подій зазначив, що поки ніхто не може з певністю сказати, якого рішення чекати Україні на саміті у Вільнюсі, проте "усі погоджуються з тим, що Україна стане членом Альянсу".