В НАТО думают предложить Украине углубленное партнерство – СМИ

Страны-члены НАТО склоняются к тому, чтобы предложить Украине расширенный формат партнерства и таким образом продемонстрировать политическую поддержку, но и не давать конкретной "дорожной карты" по вступлению.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале Euractiv.

Несколько дипломатов из стран-членов рассказали Euractiv, что идея об определенном расширении отношений Украины и НАТО, в частности путем создания Совета "Украина-НАТО", получает поддержку и в этом видят способ продемонстрировать шаг навстречу.

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На следующей неделе министры иностранных дел стран НАТО должны встретиться в Осло и обсудить формат этого будущего органа и временные рамки его создания, как и перспективы будущего членства Украины и продолжения военной помощи.

Идея предусматривает, чтобы Украина в формате Совета Украина-НАТО была полноправным участником, а не просто приглашенной для дискуссий, как сейчас.

Поэтому Киев сможет инициировать встречи, когда будет видеть в этом потребность, и это упростило бы прямое информирование союзников о текущей ситуации на поле боя, рассказывают двое собеседников.

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Кроме того, такой формат открыл бы возможность сотрудничать в новых сферах и в целом углубить сотрудничество. Речь идет, в частности, о более детальном обмене разведданными и консультациях, совместных учениях, инвестициях в оборонпром, повышении совместимости вооруженных сил

В этих дискуссиях некоторые государства НАТО отмечают, что Совет НАТО-Россия до сих пор существует, хотя встреч давно не проводят, но Украина при этом до сих пор не имеет такого формата сотрудничества с Альянсом.

Многие дипломаты в НАТО признают, что о скором вступлении Украины речь не идет, но есть и сторонники мнения, что пора официально открыть ей путь к членству.

Более решительно настроенные государства Восточной Европы считают, что НАТО должно послать четкий сигнал о том, что Украина сможет вступить в Альянс после войны, и предоставить ей "дорожную карту" для движения к этой цели.

По информации издания, такие ключевые государства как США и Германия настроены очень осторожно, Венгрия – решительно против из-за своих претензий к Киеву, а Франция и Великобритания занимают умеренную позицию.

В кулуарных разговорах украинские чиновники признают, что на вступление в НАТО в ближайшее время точно не приходится надеяться, но они просят союзников о сильном сигнале.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на одном из недавних публичных событий отметил, что пока никто не может с уверенностью сказать, какого решения ждать Украине на саммите в Вильнюсе, однако "все соглашаются с тем, что Украина станет членом Альянса".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе в июле, кроме реальных шагов по ее членству в Альянсе.

Тем временем журналисты The Wall Street Journal неофициально узнали, что ключевые государства-члены НАТО якобы предварительно поддержали идею предоставления Украине гарантий безопасности до обретения членства на основе Киевского договора о безопасности (Kyiv Security Compact).