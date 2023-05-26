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Літак, на якому колаборант хотів заробляти в Маріуполі, передали в управління АРМА

Олена РощінаП'ятниця, 26 травня 2023, 14:22
Літак, на якому колаборант хотів заробляти в Маріуполі, передали в управління АРМА
Пасажирський літак Ан-140-100, фото ДБР

Національне агентство України з питань виявлення активів отримало в управління пасажирський літак АН-140-100, що належав директору підприємства цивільної авіації, який після вторгнення Росії втік до Криму і хотів налагодити бізнес в окупованому росіянами Маріуполі.

Джерело: Державне бюро розслідувань та Донецька обласна прокуратура

Деталі: За ініціативою прокурорів Донецької обласної прокуратури судом арештовано та передано в управління АРМА повітряне судно, що належало директору підприємства цивільної авіації, який підозрюється у колабораціонізмі. ДБР здійснило передачу літака.

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Працівники АРМА вже провели огляд літака та оголосили конкурс на визначення переможця з подальшої його експлуатації. 

Це літак моделі "АН-140-100" 2004 року випуску вартістю понад 20 млн грн.

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За даними слідства, після повномасштабного вторгнення РФ директор товариства з обмеженою відповідальністю, яке спеціалізується на наданні послуг цивільної авіації, втік до тимчасово окупованого Криму, де почав співпрацювати з представниками держави-агресора.

У травні 2022 року директор підприємства вирішив налагодити авіабізнес на тимчасово окупованих територіях України. 

Він запропонував так званому голові адміністрації розбомбленого м. Маріуполя створити "авіакомпанію" для здійснення пасажирських і вантажних перевезень. Для цього пообіцяв надати у користування власний літак, який перебував на підконтрольній Україні території.

 

Утікач розраховував, що "руській мір" пошириться на всі південні та східні області України, тож він зможе передати цей літак.

 

Також "бізнесмен" запевнив, що домовиться з бізнес-партнерами про передачу ще трьох літаків компанії, які наразі перебувають на території РФ.

У вересні 2022 року за клопотанням ДБР суд арештував пасажирський літак АН-140-100.

 

Чоловіку повідомлено про підозру у готуванні до колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 111-1 КК України), його оголошено у розшук.

Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Донецька обласна прокуратура.

Досудове розслідування здійснюється ТУ ДБР, розташоване у Краматорську Донецької області.

Теми: авіаколабораціяМаріупольАРМА
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