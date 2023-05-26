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Самолет, на котором коллаборант хотел зарабатывать в Мариуполе, передали в управление АРМА

Елена РощинаПятница, 26 мая 2023, 14:22
Самолет, на котором коллаборант хотел зарабатывать в Мариуполе, передали в управление АРМА
Пассажирский самолет Ан-140-100, фото ГБР

Национальное агентство Украины по вопросам выявления активов получило в управление пассажирский самолет АН-140-100, принадлежавший директору предприятия гражданской авиации, который после вторжения России бежал в Крым и хотел наладить бизнес в оккупированном россиянами Мариуполе.

Источник: Государственное бюро расследований и Донецкая областная прокуратура

Детали: По инициативе прокуроров Донецкой областной прокуратуры судом арестовано и передано в управление АРМА воздушное судно, принадлежавшее директору предприятия гражданской авиации, который подозревается в коллаборационизме. ГБР осуществило передачу самолета.

Работники АРМА уже провели осмотр самолета и объявили конкурс на определение победителя по дальнейшей его эксплуатации. 

Это самолет модели "АН-140-100" 2004 года выпуска стоимостью более 20 млн грн.

По данным следствия, после полномасштабного вторжения РФ директор общества с ограниченной ответственностью, которое специализируется на предоставлении услуг гражданской авиации, сбежал во временно оккупированный Крым, где начал сотрудничать с представителями государства-агрессора.

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В мае 2022 года директор предприятия решил наладить авиабизнес на временно оккупированных территориях Украины. 

Он предложил так называемому главе администрации разбомбленного г. Мариуполя создать "авиакомпанию" для осуществления пассажирских и грузовых перевозок. Для этого пообещал предоставить в пользование собственный самолет, который находился на подконтрольной Украине территории.

 

Беглец рассчитывал, что "русский мир" распространится на все южные и восточные области Украины, поэтому он сможет передать этот самолет.

 

Также "бизнесмен" заверил, что договорится с бизнес-партнерами о передаче еще трех самолетов компании, которые сейчас находятся на территории РФ.

В сентябре 2022 года по ходатайству ГБР суд арестовал пассажирский самолет АН-140-100.

 

Мужчине сообщено о подозрении в подготовке к коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 111-1 УК Украины), он объявлен в розыск.

Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Донецкая областная прокуратура.

Досудебное расследование осуществляется ТУ ГБР, расположенное в Краматорске Донецкой области.

Темы: авиаколлаборационизмМариупольАРМА
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