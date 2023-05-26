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У Польщі п'яний мер міста спричинив ДТП і втік з місця аварії

"Європейська правда"П'ятниця, 26 травня 2023, 15:09

У Польщі мер міста Нове Място в Мазовецькому воєводстві в нетверезому стані спричинив ДТП і зник з місця аварії.

Про це повідомляє RMF FM, пише "Європейська правда".

53-річний мер, керуючи автомобілем Skoda, зіткнувся з евакуатором у четвер. Після зіткнення він об'їхав пошкоджений транспортний засіб і поїхав далі. У цей момент навздогін за втікачем вирушили водій евакуатора та один зі свідків інциденту.

Через кілька сотень метрів Skoda зупинилася. Потерпілий і свідок, почавши розмовляти з водієм, зрозуміли, що чоловік говорив нерозбірливо і насилу тримає рівновагу. Вони також відчули від нього запах алкоголю і викликали поліцію.

Тести показали 2 відсотки алкоголю в організмі 53-річного міського посадовця. Його доставили в медзаклад, де взяли кров на аналіз.

Винуватец аварії позбудеться своїх водійських прав. Він відповідатиме перед законом за водіння в нетверезому стані, а також за ДТП.

У п'ятницю вранці посадовець був на роботі у своєму офісі. Він заявив журналісту RMF FM, що "нормально виконує свої функції" і не коментує питання ДТП.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, раніше на півдні Польщі сталася ДТП за участю 40 автомобілів, з них половина були серйозно пошкоджені.

Теми: ПольщаДТПалкоголь
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