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В Польше пьяный мэр города спровоцировал ДТП и скрылся с места аварии

"Европейская правда"Пятница, 26 мая 2023, 15:09

В Польше мэр города Нове Място в Мазовецком воеводстве в нетрезвом состоянии спровоцировал ДТП и скрылся с места аварии.

Об этом сообщает RMF FM, пишет "Европейская правда".

53-летний мэр, управляя автомобилем Skoda, столкнулся с эвакуатором в четверг. После столкновения он объехал поврежденное транспортное средство и поехал дальше. В этот момент вдогонку за беглецом отправились водитель эвакуатора и один из свидетелей инцидента.

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Через несколько сотен метров Skoda остановилась. Пострадавший и свидетель, начав разговаривать с водителем, поняли, что мужчина говорил неразборчиво и с трудом держит равновесие. Они также почувствовали от него запах алкоголя и вызвали полицию.

Тесты показали 2 процента алкоголя в организме 53-летнего городского чиновника. Его доставили в медучреждение, где взяли кровь на анализ.

Виновник аварии лишится своих водительских прав. Он будет отвечать перед законом за вождение в нетрезвом состоянии, а также за ДТП.

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В пятницу утром чиновник был на работе в своем офисе. Он заявил журналисту RMF FM, что "нормально выполняет свои функции" и не комментирует вопрос ДТП.

Напомним, ранее на юге Польши произошло ДТП с участием 40 автомобилей, из них половина были серьезно повреждены.

Темы: ПольшаДТПалкоголь
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