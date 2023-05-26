Військові захищатимуть ремонтників під час робіт на прикордонні Сумщини

У Сумській області військових зобов’язали прикривати ремонтні бригади під час робіт, а ремонтників та працівників сільськогосподарських підприємств – узгоджувати роботи з військовим командуванням та місцевим самоврядуванням.

Джерело: пресслужба Сумської обласної військової адміністрації

Деталі: Відповідне розпорядження підписав голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

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Згідно з розпорядженням, виїзд ремонтно-відновлювальних бригад та працівників сільськогосподарських підприємств у 5-кілометрову прикордонну зону погоджується з військовим командуванням та органами місцевого самоврядування.

Старші бригад мають узгоджувати порядок оповіщення про небезпеку та евакуації), у разі виникнення надзвичайної ситуації, що загрожує життю персоналу.

В ОВА вимагають, щоб бригади були забезпечені засобами індивідуального захисту (бронежилети, шоломи), індивідуальними медичними аптечками за рахунок відповідних підприємств, установ та організацій.

ВІДЕО ДНЯ

Військові мають забезпечити супровід та прикриття працівників бригад під час виконання робіт.

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