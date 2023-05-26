Военные будут защищать ремонтников во время работ на пограничье Сумщины

В Сумской области военных обязали прикрывать ремонтные бригады во время работ, а ремонтников и работников сельскохозяйственных предприятий – согласовывать работы с военным командованием и местным самоуправлением.

Источник: пресс-служба Сумской областной военной администрации

Детали: Соответствующее распоряжение подписал глава Сумской ОВА Владимир Артюх.

Согласно распоряжению, выезд ремонтно-восстановительных бригад и работников сельскохозяйственных предприятий в 5-километровую пограничную зону согласовывается с военным командованием и органами местного самоуправления.

Старшие бригад должны согласовывать порядок оповещения об опасности и эвакуации), в случае возникновения чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни персонала.

В ОВА требуют, чтобы бригады были обеспечены средствами индивидуальной защиты (бронежилеты, шлемы), индивидуальными медицинскими аптечками за счет соответствующих предприятий, учреждений и организаций.

Военные должны обеспечить сопровождение и прикрытие работников бригад во время выполнения работ.

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